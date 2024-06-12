九龍城寨｜劉震︰正探討展覽電影物資　帶動旅遊產業

《九龍寨城之圍城》電影叫好叫座，政府稱不少旅客都希望了解九龍城寨的掌故及電影製作背後故事，因此政府正與有關的電影公司商議，探討展覽電影物資的可能性，例如劇照、片段、道具等，以期可以吸引遊客，帶動旅遊產業。



電影《九龍城寨之圍城》帶動下，九龍寨城公園受到不少影迷追捧朝聖。（資料圖片/鄭子峰攝）

署理文化體育及旅遊局局長劉震今（12日）在立法會回應議員口頭質詢時說，政府一直透過電影發展基金基金，支持推廣電影文化及與電影相關知識產權展覽和活動。近年亦都積極推動香港電影國際化，參與內地和世界各地的電影節，並舉辦和資助香港電影的放映活動，以今年為例，局方已經率領電影業代表團，參與不少全球主要電影節，推廣香港電影。

香港擁有好多豐富非物質文化遺產，例如大澳端午節龍舟遊涌、長洲太平清醮、大坑舞火龍等，劉震說局方會以不同節慶，舉辦各式各樣活動吸引旅客，讓旅客體驗傳統節慶熱鬧氣氛，並會透過本地特色旅遊活動先導計劃，向具備香港本地特色或者獨特魅力的藝術文化、節慶等活動提供資助，以豐富香港旅遊體驗。

研究深度遊路線 發掘特色旅遊主題

他又提及政府資助創意深度遊行程設計比賽中的部份得獎路線，包括香港製造、工業遊學團旅遊路線，局方會持續推廣比賽得獎旅遊路線，鼓勵業界開發更多涵蓋具香港特色主題的旅遊產品，旅發局亦都會計劃下半年邀請旅遊業界代表來到香港考察，協助業界開發更多具香港特色旅遊產品。

立法會議員鄧飛。（資料圖片／盧翊銘攝）

旺人流也要旺錢流 劉震︰政府搭台 業界發揮

提出口頭質詢的教育界鄧飛認為，旺人流也要旺錢，問及「要做啲乜配套先可以轉成錢流」，不過劉震說是政府只有搭台角色，讓業界有機會發揮，將人氣化為財氣，願意和業界加強合作，願意考慮他們的建議，共同推進目標。

選委界劉智鵬說，有否考慮研究國內外遊客預期旅遊體驗，劉說不時有做這方面的工作，邀請內地和海外的考察團討論如何促進雙方人民的交流，會繼續去做。

吳永嘉。（資料圖片/林靄怡攝）

經民聯吳永嘉說，香港有不少特色景點，不過多數由民間管理，參考內地由部門管理景點的機制，問當局會否參考內地做法，例如為景點評級。劉說每個地方有不同的機制，香港最近也辦路線行程設計，着力推廣路線，至於評級長遠可以研究。