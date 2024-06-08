曾搭建《九龍城寨之圍城》場景　區議員倡屏山達德學校變電影景點

《九龍城寨之圍城》大受歡迎，有意見希望搭建電影場景，重現城寨風貌。元朗區議會昨日（7日）開會，區議員鄧志強、沈豪傑和施駿興提出，在屏山公立達德學校搭建部份場景，吸引旅客。



屏山公立達德學校。（資料圖片）

《九龍城寨之圍城》電影部份場景，正是在達德學校現址搭建。財政司副司長黃偉綸早前亦表示，希望電影製作公司保留場景，讓市民「打卡」。

沈豪傑等3名議員在元朗區議會提出，希望保留在達德學校所搭建的電影場境，配合附近的屏山文物徑等古蹟，相信必定能吸引中外旅客到訪元朗，推動地區旅遊業和振興本地經濟。

建議設九龍城寨建築風格的商店食肆

他們亦建議，場地設置具有九龍城寨建築風格的店舖，作為零售商店和特色餐廳，相信能進一步加強該景點的吸引力。

屏山公立達德學校在1931年創立，讓屏山各村子弟就學，1998年因收生不足而停辦，著名時裝設計師鄧達智、立法會前議員林大輝均曾就讀。該校鄰近坑尾村，距離輕鐵屏山站約5分鐘路程，而屏廈路另一邊則能通往屏山文物徑、坑尾村站和天水圍站。