九龍城寨．電影旅遊｜楊潤雄：正研將劇照道具等物料作展覽可能性

揚威康城影展，電影《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）票房突破8000萬，榮登香港電影史上華語電影總票房第2位。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，港府正與《九龍城寨之圍城》電影公司商議，探討將電影物資，例如劇照、片段、道具等物料作展覽可能性，以吸引市民及旅客參觀，了解九龍城寨掌故及電影製作背後故事，期望經該電影帶動，結合相關旅遊項目，發展電影旅遊產業。



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楊潤雄期望《九龍城寨》帶動 結合旅遊項目 發展電影旅遊產業

楊潤雄今日（29日）書面答覆立法會議員陳仲尼書面質詢稱，《九龍城寨之圍城》在政府空置場地搭建場景已在拍攝完成後拆除，將場地交還給政府，而他早前率領電影發展局及業界代表團出席康城影展，見證《九龍城寨之圍城》廣受國際業界歡迎，足見香港電影在國際間的魅力。

楊潤雄稱，政府正與有關電影公司商議，探討將有關電影的物資，例如劇照、片段、道具等物料作展覽的可能性，以吸引市民及旅客參觀，了解九龍城寨的掌故及電影製作的背後故事，期望經該電影的帶動，結合相關旅遊項目，發展電影旅遊產業。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/黃浩謙攝）

康文署將優化現時九龍寨城公園導賞團內容

楊潤雄又指，康樂及文化事務署將優化現時九龍寨城公園導賞團內容及安排，加強有關九龍寨城的歷史介紹，及其與該電影故事背景及場景的關聯，康文署亦會聯同旅遊事務署為旅遊從業員提供培訓，增強他們對九龍寨城歷史和景點的認識，以提升本地旅遊景點的吸引力。創意香港亦會聯同電影發展局研究，考慮從推廣電影文化及與電影相關知識產權方面，透過電影發展基金支持相關展覽及推廣活動。

楊潤雄表示，政府會繼續積極透過合適的香港電影，開發以電影為主題的旅遊項目，以吸引遊客，並同時推廣香港電影文化，今次透過《九龍城寨之圍城》結合推廣旅遊的工作會為將來推進電影文化與旅遊融合的工作提供寶貴經驗。