23條｜付費訂閱指明潛逃者Patreon、YouTube或違法　可判監7年

政府將潛逃到英國的羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達列入指明潛逃者，並實施相關措施，包括禁止提供資金等或處理資金等。其中羅冠聰有經營需付費訂閱的Patreon帳號，鄧炳強稱市民在任何平台、任何方式向6人提供資金，即屬違法，最高可判監7年。



鄧又說，6人同時被禁止與不動產相關的某些活動，即不能有租樓交易，但為不影響第三者，在列入指明潛逃者前簽訂的合約不受影響。



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保安局局長鄧炳強今日（12日）行使《維護國家安全條例》權力，刊憲將羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達6人列指明潛逃者，並就上述人士實施相關措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」；「禁止與不動產相關的某些活動」；「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」；「撤銷特區護照等」；「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」的措施。

鄧解釋，禁止提供資金、不動產活動等，包括不能買賣樓宇或有出租樓宇等交易，禁止合資企業即禁止其合伙做生意。他說，為不影響第三者，若合伙協議或相關樓宇簽署合約，在上述人士被列入指明潛逃者前簽訂，則不受影響。

指明潛逃者中有人有經營Patreon或YouTube頻道，付費訂閱上述人士相關平台是否涉違法？鄧炳強回應指，市民在任何平台、任何方式向6人提供資金，即屬違法，最高可判監7年。至於如何調查，他則稱警方會根據證據處理違反相關事項，如有人違法會處理。

翻查資料，被列入指明潛逃者6人之中，羅冠聰有經營需付費訂閱的Patreon帳號。根據其Patreon帳號，共分3個付費方案，按方案收取每月40元、80元或200元訂閱費用。

另外兩名指明潛逃者霍嘉誌及蔡明達，則共同經營YouTube頻道「升旗易得道」，該頻道未有開啟付費會員功能，但過去曾在影片中指有廣告功能，影片簡介也有其Paypal帳號。頻道同時在Patreon也有開設付費訂閱，同樣有3個付費方案，按方案收取每月40元、80元或200元訂閱費用。