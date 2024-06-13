簡約公屋｜項目設計分制　民建聯歡迎︰劣質劏房戶可盡快改善環境

房屋局公布首推元朗及牛頭角兩個簡約公屋項目，並於6月底至7月中供合資格居民優先申請。民建聯表示歡迎，並支持局方推出計分制，讓居於劏房特別是劣質劏房住戶，有盡快改善居住環境的機會。



鄭泳舜（黃浩謙攝）

首推的元朗及牛頭角兩個簡約公屋項目有共4,400個單位，於6月24日至7月15日供合資格居民優先申請，並在編配方面實施計分制，揀選新界地區、家有長者或初生嬰兒等會加分。

身兼立法會房屋事務委員會副主席的民建聯鄭泳舜稱，歡迎政府推出簡約公屋單位，以供市民申請，並支持當局推出計分制，包括為現時居住在劏房的合資格申請人加分，讓居於劏房特別是劣質劏房住戶，有盡快改善居住環境的機會。

他又歡迎政府按步就班推出合共3萬個簡約公屋單位，供輪候3年或以上公屋申請者入住。在加分制上，申請者如現時居於環境欠佳的劏房達3個月至2年或以上，享有三級制加分機會，鄭泳舜說此舉可以令有迫切需要的家庭或人士獲優先編配。

冀預留單位讓劣質劏房戶入住

民建聯早前成立「告別劏房行動」，鄭泳舜期望日後一旦實施取締劣質劏房措施，當局亦可預留一些單位，安排合資格住戶入住。另外，就今次兩項目所提供的三至四人單位，元朗攸壆路只有兩成，牛頭角彩興路則有三成多，他期望後續的簡約公屋項目，可增加供家庭申請的單位。

陳學鋒。（盧翊銘攝）

民建聯房屋事務發言人陳學鋒則呼籲，政府除要讓簡約公屋興建量達標，亦須努力覓地建屋，盡早兌現「三年上樓」的承諾。他強調，政府在追趕簡約公屋興建量的同時，亦需要兼顧興建公營房屋單位的進度及數量，加快覓地建屋並盡早兌現「三年上樓」的承諾，縮短整體公屋的輪候時間。

▼牛頭角彩興路簡約公屋項目單位▼

