流感｜今年4兒童流感死亡　盧寵茂：疫苗早打唔怕遲、十月最及時

醫務衞生局今日（14日）到立法會衛生事務委員會交代季節性流感最新情況及應對措施。局長盧寵茂開場發言稱，政府去年9月鼓勵資助及免費為市民接種流感疫苗，各項計劃在2023/24年度為市民接種185萬劑疫苗，稱流感病毒不斷變異，每年都要更新接種疫苗。他形容流感疫苗「早打唔怕遲、十月最及時」，「愈早打愈着數」。此外，他表示流感由甲型H3轉為近期甲型H1，今次冬季流感持續5個月，由今年1月到6月。



局長盧寵茂形容流感疫苗「早打唔怕遲、十月最及時」，「愈早打愈着數」。（直播畫面截圖）

流感重症多 惟難強制市民接種疫苗

民建聯立法會議員梁熙稱，過去一年不少兒童因為流感死亡，質疑如何短期內推高接種率。盧寵茂稱，局方已經着重教育宣傳，但始終接種疫苗要自願，要視乎家長的態度。他續表示，今年流感有很多重症，甚至有4個兒童因此死亡，惟疫情後很多家長對疫苗有疲勞。他指局方已經提供很多選擇，但很難強制市民接種流感疫苗。

本身是中醫師的民建聯立法會議員陳永光稱市民接種疫苗的比例仍低，有人擔心疫苗有副作用及影響健康，促政府改變宣傳方法，消除市民的心魔。盧寵茂稱，市民認同疫苗效用，會繼續做好宣傳工作，過去一季有很多嚴重個案，希望市民明白接種的重要性。

民建聯立法會議員梁熙稱，過去一年不少兒童因為流感死亡，質疑如何短期內推高接種率。（廖雁雄攝）

張宇人建議接種疫苗後設抽獎活動

行會成員、自由黨立法會議員張宇人問及，可否讓學校以私家車到附近醫院接種疫苗，稱「鼓勵小朋友同老人家，多啲打針係好事」。他又建議設抽獎，藉此鼓勵市民接種疫苗。

盧寵茂稱，世界衛生組織公佈病毒株的流行程度是科學的判斷，流感針是防止重症及死亡，而最近的兒童重症、死亡個案大部份沒有接種疫苗。衞生署緊急應變及項目管理處主任歐家榮稱，最有效的方法是派人到學校協助接種疫苗，而學校沒有參加的原因包括學校活動安排太多、沒有足夠人手等。

行會成員、自由黨立法會議員張宇人問及，可否讓學校以私家車到附近醫院接種疫苗，稱「鼓勵小朋友同老人家，多啲打針係好事」。（直播畫面截圖）

盧寵茂：今年噴鼻式疫苗棄置率不到4%

A4聯盟立法會議員楊永杰則表示，噴鼻式棄置率有22%，會否調整購買量，同時建議免費為學生提供噴鼻式疫苗。盧寵茂稱，議員提供的棄置量數據是上一年度，今年棄置率至今不到4%，而今年注射疫苗數目亦上升。他表示，採購有不確定性，如要避免出現棄置率就有機會採購不足，可能有人想打針、但沒有疫苗。

委員會主席、選委界立法會議員陳凱欣稱今年流感高峰期特別長，衞生防護中心網站所指日期並不相符。她表示地區都有接種疫苗計劃，很多家長不想接觸其他病人，故不願意帶小朋友到醫院接種，又稱家長想陪同子女注射疫苗，而學校外展隊就未能做到。

歐家榮表示，如要推動社區接種率不能單靠學校，有了解家長為何不贊成接種疫苗，例如有家長認為接種疫苗不重要、疫苗有副作用。