啟德體育園｜陳國基：將邀請市民測試　確保觀眾有序離開

啟德體育園跨部門工作小組今日（14日）舉行首次會議。政務司司長陳國基稱，要全力推展落實啟德體育園工作，整體要「做快、做強、做好」。



對於舉辦活動後疏散群眾，陳國基指重視有序離開，多次與警方開會討論問題，又指體育園接近宋皇臺、啟德站，步行10至15分鐘大概到達，認為可以有效疏導觀眾，並將邀請市民測試。陳國基又稱，港鐵會按需要加班令承載力加大，亦會安排的士、巴士，「行遠少少」可以到彩虹地鐵站，有信心保持到秩序。



陳國基表示，啟德體育園是香港最大體育基建，包括現代化多功能設施，為體育盛事經濟發展支撐作用，續稱場館進入最後施工階段，明白市民很關心籌備工作。

陳交代3方向工作，第一是「做快」，稱工程進度良好、符合預期，主體結構接近完成，現進行系統測試、內部裝修、園境建築，主要設施會在年底落成，將於明年上半年啟用。他稱，必須有充足測試，將會開始運作前多次試驗，會邀請市民參與實驗計劃給予意見。

指示文體旅局針對周邊地區做好宣傳部署

第二是「做強」，陳表示要確保發揮最強大經濟效益，強調啟德擔當雙重角色，要推動本港體育發展和娛樂演出。政府已經與200多個本地海外機構接觸，很多機構表示有興趣租用場地，證明體育園受到廣大主辦單位歡迎。他續稱，不單止做好活動本身，更加要提供多元化體驗，附近九龍城、土瓜灣都可以前往品嚐美食，已經指示文體旅局要針對周邊地方做好宣傳部署，產生協同效應、帶動發展。

啟德體育園內的啟德青年運動場近日完成鋪設草坪工程。（啟德體育園提供）

按照需要設立臨時指揮中心

第三是要「做好」、「軟硬兼備」，他表示硬件是運輸及物流局要確保交通到位，包括提供地鐵、的士、跨境巴士，續稱啟德是核心地區有多條巴士路線及的士站，亦有800個停車位供觀眾使用。陳表示軟件方面要靈活變通，適時指定協調機制，要支持人群管理、交通部署，以及按照需要設立臨時指揮中心，與持份者溝通協助，確保有序進出場地。

另外陳表示將會設立啟德體育園諮詢委員會，邀請不同界別加入提供意見，詳情適時公布。

稱「行遠少少」可以到彩虹地鐵站

被問及交通配套是否足以應付盛事，陳國基稱主場館可以容納五萬觀眾，重視如何有序離開，指出港鐵宋皇臺、啟德站接近場館，步行10至15分鐘大概可到達，港鐵會按需要加班令承載力加大，而「行遠少少」可以到彩虹地鐵站，有信心保持到秩序。

他又稱，附近有其他交通工具，亦有商場提供零售、餐飲，相信有市民活動後購物及用膳，而園區內大多是直路，有足夠信心觀眾可以很快離開。

預防噪音方面，陳國基指主題體育場有蓋可以開關，不會令居民有影響，之前的測試都達標，不成問題。