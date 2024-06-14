數碼企業身份平台獲批3億元 盧偉國指數據洩露已成「驚弓之鳥」
立法會財務委員會今日（14日）通過涉款3億元建立「數碼企業身份」平台的計劃，計劃目的是讓企業在使用電子政府服務或進行商務網上交易時，便捷認證企業身份及使用數碼簽署，減省繁複流程，並藉此推動企業加快進行數碼轉型。
多名議員關注此平台會否造成個人、企業資料洩露，對網絡安全表示擔憂。經民聯立法會議員盧偉國形容安全問題頻生，個人和企業已成「驚弓之鳥」。政府資訊科技總監黃志光表示，平台一定會是穩妥可靠和安全，並會做定期測試。
黃志光指會預留資金 做足安全測試和評估
經民聯立法會議員盧偉國擔憂系統會否存在危機漏洞，個人和企業對近年數據洩露問題已成「驚弓之鳥」，詢問政府對安全問題有何保證。黃志光表示穩妥可靠和安全是個核心，亦會在網絡安全測試和評估上預留很多資金。黃又表示推出平台後，可減少網絡上身份不明的情況，由政府做確認會減少擔憂，又表明平台用了很多國際性的標準和認證，有獨立第三方做定期測試，亦有充足的時間來籌備平台。
創新科技及工業局副局長張曼莉補充指，在網絡安全的管控上絕對不容有失，會因應時代變化納入最新的網絡防禦，做大型攻防演練，有不同技術定期檢查裝置和漏洞入侵的威脅。
黃俊碩：中小企對費用敏感 建議平台先免費後收費
民建聯會計界立法會議員黃俊碩詢問，會否提供誘因吸引企業使用平台，張曼莉回應指平台的功能是便民利商，已積極諮詢金管局和銀行業界等意見。黃志光亦指會聯繫相關業界一起探討，將成本減低，並希望可爭取優惠措施。
由於該計劃屬於收費平台，黃俊碩表示中小企對費用敏感，會窒礙他們使用，提出會否先免費後收費。黃志光回應指，會積極考慮不同措施，亦已諮詢銀行業界，認為平台有簡化核實身份、開戶、審批信貸等優勢，並會與業界一起開發應用、緊密聯繫，來吸引中小企申請。選委界立法會議員洪雯亦問到收費模式如何，黃志光表示會按不同方向研究，在系統推出初期會減低用戶入場成本。
陳紹雄：為何不與智方便整合以節省開支？
選委界立法會議員陳紹雄表示「個人版」或「企業版」的智方便系統結構相似，詢問為何不整合而要獨立建一個全新平台。他指平台經常性開支超過1億元，若整合系統可節省開支。黃志光回應指，其中已運用了很多可以共用的模組，但運作需要、概念、對接部門和系統是完全不同，又指在共用模組中不會再申請開支。黃又補充說，平台的基建很大，需要開發新的電子證書、系統維護、雲端服務及網絡安全等開支，故每年需要5,000萬元。
此外，財委會亦批准了政府成立數字政策辦公室，為辦公室項下追加撥款約2.8億元。