數碼企業身份平台獲批3億元　盧偉國指數據洩露已成「驚弓之鳥」

立法會財務委員會今日（14日）通過涉款3億元建立「數碼企業身份」平台的計劃，計劃目的是讓企業在使用電子政府服務或進行商務網上交易時，便捷認證企業身份及使用數碼簽署，減省繁複流程，並藉此推動企業加快進行數碼轉型。



多名議員關注此平台會否造成個人、企業資料洩露，對網絡安全表示擔憂。經民聯立法會議員盧偉國形容安全問題頻生，個人和企業已成「驚弓之鳥」。政府資訊科技總監黃志光表示，平台一定會是穩妥可靠和安全，並會做定期測試。



政府資訊科技總監黃志光表示平台一定會是穩妥可靠和安全，並會做定期測試。（直播畫面截圖）

黃志光指會預留資金 做足安全測試和評估

經民聯立法會議員盧偉國擔憂系統會否存在危機漏洞，個人和企業對近年數據洩露問題已成「驚弓之鳥」，詢問政府對安全問題有何保證。黃志光表示穩妥可靠和安全是個核心，亦會在網絡安全測試和評估上預留很多資金。黃又表示推出平台後，可減少網絡上身份不明的情況，由政府做確認會減少擔憂，又表明平台用了很多國際性的標準和認證，有獨立第三方做定期測試，亦有充足的時間來籌備平台。

創新科技及工業局副局長張曼莉補充指，在網絡安全的管控上絕對不容有失，會因應時代變化納入最新的網絡防禦，做大型攻防演練，有不同技術定期檢查裝置和漏洞入侵的威脅。

經民聯立法會議員盧偉國擔憂系統會否存在危機漏洞，個人和企業對近年數據洩露問題已成「驚弓之鳥」，詢問政府對安全問題有何保證。（直播畫面截圖）

黃俊碩：中小企對費用敏感 建議平台先免費後收費

民建聯會計界立法會議員黃俊碩詢問，會否提供誘因吸引企業使用平台，張曼莉回應指平台的功能是便民利商，已積極諮詢金管局和銀行業界等意見。黃志光亦指會聯繫相關業界一起探討，將成本減低，並希望可爭取優惠措施。

由於該計劃屬於收費平台，黃俊碩表示中小企對費用敏感，會窒礙他們使用，提出會否先免費後收費。黃志光回應指，會積極考慮不同措施，亦已諮詢銀行業界，認為平台有簡化核實身份、開戶、審批信貸等優勢，並會與業界一起開發應用、緊密聯繫，來吸引中小企申請。選委界立法會議員洪雯亦問到收費模式如何，黃志光表示會按不同方向研究，在系統推出初期會減低用戶入場成本。

民建聯會計界立法會議員黃俊碩表示會否提供誘因吸引企業使用平台。（直播畫面截圖）

陳紹雄：為何不與智方便整合以節省開支？

選委界立法會議員陳紹雄表示「個人版」或「企業版」的智方便系統結構相似，詢問為何不整合而要獨立建一個全新平台。他指平台經常性開支超過1億元，若整合系統可節省開支。黃志光回應指，其中已運用了很多可以共用的模組，但運作需要、概念、對接部門和系統是完全不同，又指在共用模組中不會再申請開支。黃又補充說，平台的基建很大，需要開發新的電子證書、系統維護、雲端服務及網絡安全等開支，故每年需要5,000萬元。

此外，財委會亦批准了政府成立數字政策辦公室，為辦公室項下追加撥款約2.8億元。