數字灣區｜李家超：全力參與　讓港人以「智方便」認證用內地服務

廣東省政府本周印發《數字灣區建設三年行動方案》，行政長官李家超今早（24日）在一個論壇上表示歡迎，並表明特區政府會全力參與及推動這項行動方案，又指粵港兩地本月會推出首批超過100項「跨境通辦」政務服務。他稱，會繼續與廣東省緊密合作，積極促進香港居民可利用「智方便」作為身分認證，在大灣區高效辦理更多跨境服務，助力「數字灣區」的發展。



李家超。（林靄怡攝）

李家超今早在領航「9+2」第四屆粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮上致辭時指，廣東省政府本周印發《數字灣區建設三年行動方案》，推動大灣區發展成為全球數字化水平最高的灣區，特區政府歡迎和全力參與和推動這項行動方案。

他指，粵港兩地一直緊密合作，本月推出首批超過100項「跨境通辦」政務服務，讓兩地居民和企業可很便捷地使用大灣區政務服務，包括養老服務、稅務申報、車牌及其他證照辦理、企業經營、就業創業等。

「智方便」可登入「粵省事」享便捷服務

他續指，香港的「智方便」手機應用程式將與「廣東省統一身份認證平台」對接，讓香港居民可以使用「智方便」直接登入廣東省政務服務網和「粵省事」手機應用程式，更方便快捷地享用多項廣東省的政務服務。

李家超又指，特區政府將通過專班形式，與廣東和深圳緊密聯繫，優勢互補，加快推進北都的發展，實現合作共贏。