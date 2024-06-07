財會批60億設生命健康科技發展　議員大力支持令孫東感動落淚

立法會財務委員會今日（7日）通過涉款60億元的「設立生命健康研發院資助計劃」，將向本地大學提供資助，促進跨院校、跨學科的合作。



自由黨立法會議員邵家輝稱，最近數個禮拜撥款予創科項目幾百億元，議員都支持不少項目，問及創新科技及工業局局長孫東任內如何監管計劃完成，會否爭取下屆續任。孫東表示得到立法會議員支持感到十分感動，哽咽並續稱現時最重要是體系建設，立法會、政府的支持十分重要。及後孫東更感動落淚並停止發言，創新科技署署長李國彬遞紙巾予孫東。



李慧琼：最近局方申請不少撥款 促交代計劃KPI

生命健康研發院會專注生命健康科技的基礎研究、轉化研究、研發成果轉化。至於申請資格，申請機構必須為大學教育資助委員會資助的本地大學，設有醫學院或提供與生命健康相關學科。

民建聯立法會議員李慧琼希望大部份資金在研發費用，促交代行政費用的佔比。她又稱最近創新工業及科技局向財委會「都攞唔少錢」，希望交代計劃的KPI。

創新科技及工業局副秘書長鄭嘉慧回應指，研發院最初需要現金流，中段應該是穩定的研發期，如撥款通過會邀請大學提交申請，屆時申請人要詳細交代資金狀況。她又稱，研發院預計需要有董事會，負責主要院校預計需要派人密切監察研發院運作，而創新科技署會成立秘書處，定期向研發院索取年度報告及審計報告，發放資助前需要審查指標。

創新科技及工業局副秘書長鄭嘉慧指，如撥款通過會邀請大學提交申請，屆時申請人要詳細交代資金狀況。（資料圖片）

就KPI方面，孫東指過去兩年政府為創科發展有精心佈局，明白大家寄予厚望，希望在港建立創科發展體系，會定期對已經執行項目再次向立法會匯報。

多名議員對撥款金額有疑問，部分認為不足。民建聯立法會議員陳勇質疑，60億元的資金是否較為保守，預計未來會否追加撥款。孫東回應稱，目前認為沒有追加撥款的計劃，如10年後需要進一步支持，就是以後立法會及特區政府要考慮的事宜。

孫東：知識產權比例7:3 可加強成果轉化積極性

文件指出雖然研發工作的知識產權在一般情況下由生命健康研發院擁有，研究團隊／發明者在生命健康研發院下可獲取的知識產權利益分配應不少於七成。

對此，選委界立法會議員吳傑莊稱，60億元對於基礎科研不是大數目，反而未必足夠。他表示現時知識產權股權比例，可能限制好的項目產業化，又關注如何避免重覆撥款。孫東則表示，7比3已經有很大進步，認為可以增加大家成果轉化的積極性。重覆撥款方面，創新科技署署長李國彬稱，申請前要交詳盡計劃書，創科署會把關。

選委界立法會議員吳傑莊表示60億元未必足夠用於科研項目。亦稱知識產權股權比例可能限制好的項目產業化；以及如何避免重覆撥款。（資料圖片）

設研發院是「另起爐灶」？孫東：是整合科研力量新平台

選委界立法會議員蘇長荣指在各大學都有持續進行科研研究時，為何要「另起爐灶」另設研發院？質疑此舉會對原來的研究生態造成衝擊或不公平。孫東回應稱，設立研發院只是個形式，是個新平台，冀把本地科研力量整合、聚集，透過重點方向的投入，希望有所指引和突破，並非重新分配資源，因此不會有負面影響。

實政圓桌立法會議員田北辰則表示若研發院表現未如理想，政府停止提供資助，擔心政府能否追回資金。「A4」聯盟立法會議員林素蔚亦問能否肯定10年後會有成果。孫東表示，在過去多年耕耘的基礎下，香港團隊目前已有很好的研究成果，故目標是把過往和現有資源整合、強化，繼而做到世界領先，「強中更強」，通過新平台加速推進新領域的發展。因此除非是經營的問題，否則不存在收回資金的情況。