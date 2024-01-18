登記事項證明書｜入境處推網上申請　可郵遞收證　須「智方便+」

身份證持有人可申請《登記事項證明書》證明其已登記事項，如：姓名、住址、出生日期及地點、婚姻狀況及配偶姓名等。入境事務處今日（18日）公布，由即日起，已登記成為「智方便+」並持有具法律效力的個人數碼簽署市民，可於入境處流動應用程式、入境處網頁或香港政府一站通申請《登記事項證明書》，並可選擇經郵遞方式收取有關證書，無需親身前往人事登記辦事處。



（資料圖片）

▼智方便+登記方法▼



根據《人事登記條例》，身份證持有人可申請《登記事項證明書》以證明其身份證紀錄上已登記的事項，例如：姓名、住址、出生日期及地點、婚姻狀況及配偶姓名等。同時，入境處在下列情況下，可簽發已故人士的《登記事項證明書》，給予與該已故人士有親屬關係的申請人，以證明該已故人士在過往身份證紀錄上已登記的事項，包括：

辦理已故人士的親生子女居留權證明書的申請



安排殮葬或遷葬



辦理出國移民



承辦遺產



入境處指，除網上申請外，市民仍可沿用現有方式辦理申請。不論以什麼方式辦理，申請的費用維持不變。

《登記事項證明書》的申請途徑及詳情，可瀏覽入境處網頁（www.immd.gov.hk），或致電入境處查詢熱線2824 6111、電郵enquiry@immd.gov.hk與傳真號碼2877 7711。