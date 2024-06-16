父親節｜智障弟以陶藝憶亡父　兄受父囑託照顧家人：弟弟開心便夠

一件陶藝創作，既盛載對父親的思念，也成為兄弟間的連繫。同一屋簷下長大的兩兄弟，哥哥因為怕他人的目光，中學後再無向人提及有智力障礙及自閉症的弟弟，直至父親臨終前囑咐他照顧家人，他才在葬禮上與他人公開提及弟弟。



父親病逝後，弟弟以創作兩艘陶瓷船表達思念，盛載他與爸爸乘坐船隻的記憶。哥哥看到，也因而對弟弟有更多了解，「原來爸爸同佢坐過船。佢未必有耐性或聽得明大家講的東西，但佢可能有些感受。」



父親離世逾10年，譚傑雄一直代爸爸照顧家人，近半年更轉為自由工作，只為可以有更多時間照顧家人，也希望弟弟繼續做創作，開心、健康便足夠。



升中後沒主動向人提起智障弟 譚傑雄：怕承受不到外界目光

譚傑雄比弟弟譚量雄大四歲，兩兄弟自小在同一屋簷下長大，但譚傑雄升中後，察覺到有智力障礙及自閉症的弟弟，跟其他人不一樣，因為不想跟人解釋、也怕他人投來奇異目光，他此後再沒有向人主動提起弟弟的存在。

問到原因，譚傑雄也講得直白：「以往覺得外界很多人都對自己很好，甚至是衆人目光之處，是中心點，怕承受不到外界的眼光，如果有一個不同之處（弟弟量雄），其他人對自己的目光會否轉變。」

父親葬禮撰寫信件公開談及：我有一個細佬

譚父臨終前囑咐他「好好照顧媽媽及細佬」，令他有所改變。在爸爸的葬禮，譚傑雄撰寫信件，主動跟其他人公開談及弟弟的存在，「很感謝你們送爸爸一程，不想呃你們，其實我有一個細佬。」

弟弟2016年起，加入聖雅各福群會復康服務轄下創作平台「藝想」，參與過不少展覽；譚傑雄也盡量抽空參與活動，試過一起做陶瓷片，也經常去展覽欣賞弟弟的作品。

弟製風帆、船隻陶藝作品憶父 開始有更多理解

譚父在2012年病逝後，弟弟也有以陶藝創作表達思念，《日落風帆》、《船隻》兩個作品，盛載的原是以往跟爸爸乘坐船隻的記憶。

見到跟爸爸有關的陶藝創作，譚傑雄也對弟弟有更多理解，「原來爸爸同佢坐過船。佢未必有耐性或聽得明大家講的東西，但佢可能有些感受。」

譚量雄作品《日落風帆》（左）及《船隻》（右），盛載了跟父親昔日乘船的回憶和感受。（受訪者提供）

對弟可以盡訴心中話：因爲唔擔心他會說出來

在譚傑雄眼中，弟弟有愛心、喜歡與人接觸，有時更是他的情緒支援，想講的說話，可以直白地表達：「雖然我未必100%收到他的表達，但佢返而會收到我講咩。我對他沒有咩包袱，内心對佢、爸爸、媽媽講的説話，對量雄講會坦白些，因爲唔擔心他會說出來。」

父親離世逾10年，譚傑雄一直代爸爸照顧家人，近半年更轉為自由工作，只為可以有更多時間照顧家人，也希望弟弟繼續在藝想做創作，「量雄最開心在藝想，他知道自己在藝想有一些屬於他的東西，他可以得到開心，最難得亦最基本，我覺得很足夠。」

回望代父照顧家人的日子，他說：「我不敢說自己孝順，照顧他們是必須，可能個天選中我，覺得我有能力做這件事。這不是一件偉大的事，好多人都經歷當中，人大了就會覺得是試煉。」

藝想是聖雅各福群會復康服務轄下創作平台，主要為智障及自閉症譜系障礙人士提供藝術發展機會，並以藝術創作為終身事業。藝想自1999年起，已透過舉辦展覽、工作坊及社區項目等，為他們創造與大眾溝通和連繋的機會。