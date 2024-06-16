盛事經濟｜曾俊華稱城市吸引力視乎大環境︰靠煙花魚蛋唔係辦法

新一份《預算案》推動旅遊業發展，其中包括旅發局將每月舉辦維港煙火，吸引力備受爭議。前財政司司長曾俊華近日和家人去日本遊玩後說，「一個地方係咪吸引到人嚟，都係要睇嗰度個社會嘅大環境同氣氛，畀唔畀到啲市民信任，信心，安心，安全感，淨係靠烟（煙）花，魚蛋呢啲咁樣嘅嘢，就絶對唔係辦法啦。」



曾俊華在Facebook表示，今次的行程是香港朋友都熟悉的熱門目的地包括大阪和京都，他說一如之前兩次來的情況，不論遊客區抑或非傳統遊客區，街上面都是人頭湧湧，周圍都水洩不通，天氣非常好，陽光充沛好熱，「舉起手機隨便影吓，都影到靚相」，天朗氣清，和屋企人四處走走看看，在大阪去心齋橋；在京都，就去神社和宮廷參觀，日日走過萬步，比起平時在香港走多幾倍，「製造更多空間去食啲好嘢」。

去旅遊當然要吃美食，曾俊華說和大部分香港朋友一樣，去到日本，食是一個重要的環節，可能選擇的都是比較受歡迎的食肆，幾乎都係爆滿，「如果唔係阿囡多個月前事先訂好位，真係怕會冇啖好食」。他續說目測所見，基本上一般食肆生意都相當不錯，街上面都看不到「吉舖」，相信和當地租金較平，都有一定的關係，他從招租廣告上了解到，「一個四百呎左右嘅住宅單位，月租都係三四千蚊港紙」，所以即使當地人薪金水平，都不算好高，但因為租金相對低，變相大家的可動用收入(disposable income)都比較多，市民的生活質素，都會比其他地方好。

港人經常遊日本，曾俊華說在日本遇到香港旅客是平常事，但今次發現，原來有好多香港人從事日本服務行業工作，「好似喺我入住嘅酒店裡面，有來自香港嘅服務員；去到大丸百貨嘅 food court，又見到講廣東話嘅香港朋友，仲介紹我食葡撻添。我諗近年，真係有唔少香港朋友，移居咗日本闖天下。」他在文末稱一個地方是否吸引人前來，是要看社會的大環境及氣氛。