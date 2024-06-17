新華社時評：國安法護航下　香港由治及興勢不可擋

官方新華社發表時評，指今日之香港，展現出特區管治高效運作、全社會幹事創業的新氣象，迎來了全力拼經濟、謀發展的最好時期，正以更加開放的姿態，歡迎世界各地的投資者和旅客。在新的起點上，在國安法律護航下，香港正全力書寫輝煌，由治及興勢不可擋。



新華社時評指在國安法護航下，香港由治及興勢不可擋（資料圖片）

文章指，雖然一些見不得香港好的人不時製造謊言、進行抹黑，但香港回歸祖國近27年的歷史，讓廣大市民深刻認識到，《香港國安法》是保安全之法、保發展之法、保民生之法。從《維護國家安全條例》通過後的第一天有25家重點企業落戶香港，到金融、文化等國際盛事接連舉辦，全球頂尖的金融機構和商界精英紛紛來港參加活動，用真心實意和真金白銀對香港投下信心票。

文章又指，獨特地位和優勢不斷鞏固，香港的「金字招牌」依舊閃亮。全球最自由經濟體之一、全球最重要的國際金融中心之一、全球最重要的貿易中心之一、全球最大的航運中心之一、全球法治水準最高的地區之一……這些「金字招牌」是香港在長期奮鬥中形成的，並持續得到鞏固提升，現在仍是香港的核心競爭力。在穩固傳統優勢的同時，近來香港積極把握新質生産力發展的要求，在人工智慧、綠色科技、數字金融等方向持續發力創新，積極建設國際創新科技中心和區域智慧財産權貿易中心，識變、應變、求變，更新發展理念，增強發展動能，努力構築競爭新優勢。

中央全力支援香港實現由治及興，近期金融、旅遊等領域一係列挺港惠港政策陸續落地。在新起點上，香港定能將「一國兩制」的紅利最大化，使其優勢充分彰顯、持續釋放。有偉大祖國作堅強後盾，有全體港人努力打拼，香港由治及興未來可期、前景廣闊。