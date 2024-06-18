香港世界競爭力排名回升至第五　但價格競爭力低

國際管理發展學院最新發布的《2024年世界競爭力年報》中，香港排名上升兩位至全球第五位，當中在「營商效率」和「基礎建設」的排名更明顯上升，躋身在全球前十名之內。不過，香港在「價格」方面的競爭力，在67個獲評審的國家或地區中，排名第65，反映香港的這方面的競爭力較低。而新加坡則由第四位升至榜首。



政務司司長陳國基認為，最新排名是對特區政府聯同本地以至外來人才和企業為香港謀發展、拼經濟的亮麗成果的肯定；他續說在「搶人才、搶企業」的新策略下，世界各地的高質人才和策略企業來港尋找機遇。



陳國基。（資料圖片/陳國基Fb圖片）

《2024年報》中獲評審的全球67個國家和地區中，香港的排名由去年的第7位，回升至今年的第5位。新加坡就由第4位升至榜首，瑞士、丹麥和愛爾蘭，就分別排第2至4，中國內地跳升7級，排名第14，美國排第12。

至於四個競爭力因素，香港在「營商效率」和「基礎建設」的排名明顯上升，躋身在全球前十名之內，分別排名第七和第九；「政府效率」排名下跌一級但仍高踞在全球第三之列。「經濟表現」的排名則大幅改善，由第三十六位升至第十一位反映去年的經濟復蘇。子因素方面，香港在「國際貿易」和「商業法規」排名全球第一，在「稅務政策」、「國際投資」、「基本基礎設施」、「金融」以及「教育」亦位列全球前五名。

不過，報告指香港在「價格」方面的競爭力較低，排名第65。

政府發言人今日（18日）表示，年報在綜合客觀數據以及商界意見等因素後，繼續肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，在中央的堅實支持下，香港經濟自疫情後持續恢復，特區政府推出多項措施堅定市場信心，並通過舉辦盛事活動帶動旅遊、促進消費，鞏固經濟復蘇勢頭；同時亦大力吸引世界各地的企業、資金和人才來港，積極推進金融、創科、貿易等優勢範疇的建設，擁抱綠色轉型和數字經濟發展，加快形成新質生產力，推動經濟中長期的高質量發展，這些工作都正在穩步推進，取得良好進展，並獲廣泛認同。展望未來，發言人指香港將會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，積極融入國家發展大局，對接好國家發展策略，持續擴大經濟容量、培育新增長點和提升競爭力，讓經濟發展攀上更高的台階，為市民和企業創造更多、更好的發展機會。

陳國基年初與世界競爭力中心主任會面 討論香港復常情況

陳國基在社交平台(Facebook)上說，《世界競爭力年報》每年都發布，香港多年來名列前茅，他說還記得今年年初，趁着到瑞士出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議之際，與同事前往學院，與學院世界競爭力中心主任Arturo Bris會面，當時討論到香港疫後全面復常的最新情況，包括提升香港國際競爭力的新措施。他相信大家都同意，包括香港在內世上任何經濟體的競爭力，都與在地人才和企業密不可分、相輔相成，當有更多人才和企業落戶，既是當地具競爭力而富吸引力的象徵，同時亦助力增強當地的競爭力。

隨着疫後復常，香港重新與全球接軌，陳國基說在「搶人才、搶企業」的新策略下，世界各地的高質人才和策略企業紛紛「用腳投票」，前來香港尋找機遇、就業創業、投資營商、成就夢想。政府推出各項「搶人才」計劃，包括「高才通計劃」，陳國基說計劃一直大受歡迎，由前年年底至今年5月底，整體所收申請數目已突破30萬宗大關，批出近19萬宗，超過12萬名各地人才已來港，遠超我們原定每年吸納至少35 000名人才的目標，大大豐富本港多元人才庫。至於「搶企業」方面亦屢創佳績，他說投資推廣署去年共協助380多間內地和海外企業在港開設或擴展業務，按年上升約27%，到今年首4個月再協助近200間公司，較去年同期多約40%，引進重點企業辦公室亦為香港引進近50間實力雄厚的策略企業，它們將在港合共投資超過400億港元，大大增強本港高質量發展動能。