搶人才｜公務員事務局率團到內地招港生　首設模擬面試

政府正積極「搶人才」，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（26日）指，新一輪公務員招聘工作將於明（27日）起展開，首項工作由一般職系處長陳信禧，帶領4個部門代表，一連3天到訪3間內地大學進行巡迴招聘講座。



今次招聘講座巡迴招聘講座是首次聯同多個專業部門到內地大學「搶人才」；亦是首設模擬面試環節，讓身在內地的香港學生，可向現職公務員親身了解面試過程和需知。



新一輪公務員招聘工作將於明（27日）起展開，公務員事務局局長楊何蓓茵指，首輪一行十多人的團隊，將會一連3天到深圳、廣州、廈門和泉州多間大學進行巡迴招聘講座。（公務員事務局圖片）

楊何蓓茵指，一般職系處長陳信禧帶領4個部門的代表，明日 (5月27日) 起一連3天到訪3間內地大學進行巡迴招聘講座。首次聯同多個專業部門到內地大學「搶人才」，二是首設模擬面試環節，讓身在內地的香港學生，能向現職公務員親身了解面試的過程和需要注意的事項。

她指，包括一般職系處、民航處、土木工程拓展署、路政署及康樂及文化事務署等合共十多人，明起會到訪深圳、廣州、廈門和泉州多間大學進行巡迴招聘講座，介紹超過10個公務員職系的招聘資訊。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，今次巡迴招聘講座是首度聯同多個專業部門到內地大學；亦首設模擬面試環節。（資料圖片／歐嘉樂攝）

楊何蓓茵表示，由2023年6月起，除了接受應屆大學畢業生投考外，已擴展投考需學士學位學歷要求公務員職位的資格至大學三年級；另一項措施，則是鼓勵有需要部門及職系進行全年招聘，包括今次招聘講座涵蓋的文書及秘書職系。

巡迴招聘講座招聘資訊：



一般職系處：行政主任職系、文書及秘書職系

民航處：見習航空交通管制主任

路政署：技術主任職系、監工職系

康文署：康樂事務經理職系、康樂助理員職系、救生員的公務員或合約職位

土木工程拓展署：見習土木工程師、見習土力工程師、見習工程地質師