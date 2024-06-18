打風不停市｜李惟宏：遙距開市技術大致解決　譚岳衡：政府要支援

行政長官李家超今天（18日）宣布，港交所9月23日起實施在惡劣天氣下維持證券市場運作的安排，金融服務界立法會議員李惟宏指，大多數業界支持打風不停市，早期提出的遙距開市技術問題，包括銀行出入金或港交所技術系統要插卡等問題，已大致解決，相信到9月實施，業界有足夠時間準備和配合，當局亦會為有需要券商提供技術支援。



政府宣布9月23日實施惡劣天氣下維持證券市場運作的安排（資料圖片）

而選委界議員譚岳衡指，是回應了業界和投資者長期以來的訴求，順應市場趨勢，是香港金融市場在交易數碼化道路上的重要里程碑，能夠改善以往港股市場因颱風停市所造成損失的情況，提升港股流動性，增強香港作為國際金融中心的競爭力。他指，新安排能夠確保香港與國際主要市場一貫做法接軌，有助進一步鞏固香港作為國際與內地投資者之間資金雙向門戶和橋樑的角色，提升香港市場對境內外投資者的吸引力。

譚岳衡指中小型券商或有人手調動旳挑戰（盧翊銘攝）

本身是交銀國際控股有限公司董事長的譚又指，過往幾年已有居家辦公安排經驗、多項數碼交易系統提升的基礎上，相信金融機構會積極配合新措做出相應的安排調整。新措下，中小型券商可能會面對惡劣天氣下調動人手、提升科技數碼軟硬件設施等方面帶來的挑戰，部分年紀較長、習慣親身落盤買賣的投資者或會受到一定影響，政府和金融監管機構有必要盡力照顧到各方持份機構和市場參與者的利益，為順利過渡提供必要支援、充分的前期指引和協助。

郭偉強（右）有券商擔心少數員工須在惡劣天氣下出行的安全問題

過去不時為員工發聲擔心配套安排的工聯會立法會議員郭偉強指，理解香港要與國際接軌，要顧及環球證券市場需要，但有券商擔心少數員工須在惡劣天氣下出行的安全問題，亦須額外投放資源，設立相關系統和器材，希望當局提供津貼。