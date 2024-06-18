打風不停市｜9.23起實施　李家超：香港沒理由不與深圳、上海看齊

行政長官李家超今日（18日）出席行政會議前見記者，原本宣布港交所9月25日起實施「打風不停市」新安排，其後更正是9月23日實施。李家超說深圳、上海的證券市場惡劣天氣下亦維持交易，香港作為國際金融中心「冇理由唔睇齊」，相信新安排有助鞏固香港競爭力。



李家超宣布9月23日起「打風不停市」

去年8月，政府成立促進股票市場流動性專責小組，加強港交所的競爭力，小組提出多項短中長期建議，獲特首全面接納，亦要求就各建議研究部署落實。李家超今天出席行政會議前宣布，港交所9月23起實施惡劣天氣下不停市，維持運作，投資者可以在八號或以上風球，其至黑色暴雨期間，都可以如常買賣香港股票及衍生產品，並且透過滬深股通買賣內地A股等。

李家超：香港是國際金融中心「冇理由唔睇齊」

李家超表示，環球主要股票市場，包括深圳、上海，都會在惡劣天氣下維持交易，「香港而家係另類，香港作為國際金融中心無理由唔睇齊」，絕大部分交易屬電子化，沒合理理由其他市場在惡劣天氣下可不停市，而香港做不到。

他又說，港交所早前就市場交易諮詢，9成經紀商及銀行界都支持實施不停市安排，相信有助鞏固港交所競爭力，增強香港與內地市場雙向門戶角色，新安排9月23日起實施，有讓業界有足夠時間準備，政府與有關機構會支援小型證券行，財經事務及庫務局局長今日將聯同港交所及監管機構舉行記者會，詳細介紹具體細節。

行政長官表揚榜得主：政府23條立法專責小組

另外，他又宣布今年行政長官表揚榜的得主，是基本法23條立法專責小組，成員包括律政司、保安局。他表示香港光榮完成憲制責任，完成26年8個月19日的使命，小組功不可沒，籌備30場諮詢會，不足一星期整理過萬份意見書，9日撰寫出定稿提交立法會審議。小組更反駁外國抹黑及攻擊，小組堅持不懈無畏無懼，是他心中的英雄，認為是實至名歸，為他們感到驕傲。

機場貨機爆胎致北跑道停運 李家超：運流局會認真審視

李家超被問到機場貨機爆胎事件，導致北跑道停運近八小時重開，李家超說因應貨機爆胎而令跑道封閉八小時的事件，有應急預案，包括通報、安排公共交通和增加人手等處理，要詳細交報告才能檢視如何改善，運流局會認真審視處理事件，強調安全最重要，因今次貨機爆胎涉及要缷貨，所需時間比平時長，會審視哪個環節可加快，宗旨是沒有最好只有更好，隨著三跑全面運作，相信會更快速處理類似事件。

李家超：港大副校長懸空5年不理想 不可能不影響行政工作

李家超被問到港大校政風波調研小組的工作進度，他表示小組已會見港大校長，其他人亦正安排會見，按時間許可而定，希望盡快處理。他又說，小組要校對相關記錄了解事實，初步看到副校長崗位懸空逾5年、亦有人暫任重要崗位逾5年、副校長崗位懸空期間4年換了5個人，形容情況並不理想「不可能對整體行政工作不受影響」，如果大家同意港大利益是首位，看不到有不可解決的事，是意願的問題。問責協議方面，他說撥款有問責協議令公帑用得其所，公帑的運用配合整體發展，會盡快尋求共識，亦希望相關人士全面配合。