議員倡中環海濱港鐵通風樓改設地底　廖振新︰喺地下通風唔實際

中環海濱活動空間部分土地，計劃興建約6層樓高的港鐵通風大樓。多名議員擔心影舉行盛事活動，發展局局長甯漢豪解釋，通風樓佔地小，希望放置在海濱空地較側的位置，承諾會努力將工程影響減到最少。



民建聯陳學鋒建議考慮將通風樓設置在地底，運輸及物流局副局長廖振新說，通風樓顧名思義要通風，「所以通風又喺地下咁根本就唔需要做啦」，形容是不實際。



發展局局長甯漢豪今（19日）在立法會大會上回覆議員口頭質詢。（資料圖片/梁鵬威攝）

中環海濱空地擬建港鐵通風樓

發展局局長甯漢豪今（19日）在立法會大會上回覆議員口頭質詢時說，由於90年代未有迫切需要興建機場鐵路掉頭隧道延展段工程，政府當時同意日後因應載客量落實建造時間表，惟近年東涌、小河灣和機場發展帶來運輸需求，港鐵近年展開掉頭隧道規劃，擬連接東涌綫香港站和機場快線軌道，故隧道必須在香港站以東，沿着龍和道建造，並需要在地面設置通風暨緊急通道大樓。

提口頭質詢的經民聯陸瀚民說通風樓影響盛事活動。（資料圖片/夏家朗攝）

議員批通風樓大煞風景 甯漢豪︰努力減低影響

近年不少音樂會、大型盛事都在中環海濱活動空間舉行。提口頭質詢的經民聯陸瀚民說通風樓影響盛事活動，他認為核心問題在於位置，關注能否承諾通風口不會放置在海濱用地。

甯漢豪說通風樓和防火是地面的永久設施，必須要在香港站以東，沿着龍和道建造，設施要在海濱活動空間以外設置有難度，仍探討不同方案。她說按現時方案的通風樓佔地約1千2百多平方米，而整個空間是3.7公頃，大樓佔地比較小，希望放置在較側位置。

至於地面，甯漢豪說屆時會有約6000平方米的臨時工地，完工後可恢復為平地，過去附近施工期間音樂會仍有足夠空間舉行，「當然可免則免，手掌是肉手背也是肉，努力將影響減到最少。」

經民聯龍漢標認為，工程的爭議一定有解決方法，只不過礙於價錢問題。（資料圖片/梁鵬威攝）

梁美芬：盡可能不要令海濱有瑕疵

經民聯龍漢標認為，工程的爭議一定有解決方法，只不過礙於價錢問題；黨友梁美芬批評過去32年仍停留在中環海濱建通風樓的構思，反映當局沒進步，希望盡可能不要令到海濱有瑕疵。她重提自己2007年時爭取美孚A出口外興建升降機，港鐵當時說不可行，但十年後建成了。

梁美芬批評過去32年仍停留在中環海濱建通風樓的構思，反映當局沒進步。（資料圖片/盧翊銘攝）

廖振新：港鐵已減低對大型活動的影響

運輸及物流局副局長廖振新說聽取議員和公眾的意見後，港鐵已改善方案，減低對大型活動的影響，會繼續和港鐵研究如何進一步改良工程，亦要求港鐵通風樓設計，要融入在海濱氛圍之中。

運輸及物流局副局長廖振新說聽取議員和公眾的意見後，港鐵已改善方案。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳學鋒倡通風樓設地底 廖振新︰不實際

民建聯陳學鋒關注有否考慮將通風樓「瞓底佢」, 或設置在地底。廖振新說通風樓顧名思義要通風，「所以通風又喺地下咁根本就唔需要做啦」，所以是不實際，重申明白大家意見，希望港鐵再思考有否其他方案。