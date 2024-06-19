司法機構：高院原訟庭去年輪候時間仍較長　40宗刑事案重新排期

司法機構去年已處理案件總數約為52萬7千宗，分別較2022年及2019年高9%及4%。截至今年3月底，各級法院的大部分民事案件的平均輪候時間大致達標，除高院原訟庭所處理的若干類別刑事案件外，多數刑事法律程序的平均輪候時間都有顯著改善。司法機構解釋，高院原訟庭其他刑事案輪候時間較長，因要優先處理反修例案件和國安案，當中國安案更要由3名法官審理，令約40宗刑事案需重新排期。



司法機構指高院原訟庭因要優先處理反修例案和國安案，令部分刑事案要重新排期審理。（資料圖片）

司法機構提交立法會的文件指，高院原訟庭去年總案件量近2萬宗，較2022年上升近兩成，在原訟庭提訴的刑事案件，包括反修例案件及國安案件，由2022年的223宗上升一倍至去年的446宗，不過原訟庭去年完成處理301宗刑事案件，較前年增加27%。

截至今年3月底，原訟庭所有其他刑事法律程序的平均輪候時間仍然較長，主要因為國安案件要由3名刑事法官審理，令司法資源受壓，由於反修例案件和國安案件需優先處理，其他刑事案件的排期無可避免受影響，約有40宗刑事案件需要重新排期。

司法機構預期兩年後，法庭輪候時間將有更明顯改善（夏家朗攝）

司法機構預期，大約兩年後，隨著眾多國安案件陸續結案，及繼去年底完成招聘工作，今年下半年起任命更多原訟法官，法庭輪候時間將有更明顯改善。另外，司法機構正草擬遙距聆訊的條例草案，目標在今年第四季提交立法會審議。