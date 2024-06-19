林振昇：工作與家庭已成「魚與熊掌」　倡設彈性工作制度

立法會今日（19日）討論推動彈性工作制度普及化議員議案，勞聯立法會議員林振昇表示，工作與家庭成為「魚與熊掌的取捨」，歸根究底彈性工作遲遲未普及化。他建議要聯繫各界並設立彈性工作委員會，促進社會大眾認識彈性工作，探討方向及提供意見。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，一直以來政府決策部門都推行不同措施，以推動家庭友善措施，包括彈性工作時間。此外，民政及青年事務局有宣傳家庭關愛文化，勞工處都有不同渠道推廣相關訊息，包括《2024好僱主約章》。



林振昇建議設立彈性工作委員會，促進社會大眾認識彈性工作。（資料圖片/蘇煒然攝）

林振昇倡設彈性工作委員會

林振昇在會上表示，立法會保障彈性工作權利是常見方向之一，所涵蓋的僱員範圍各地不同，英國、新西蘭允許所有僱員提出，愛爾蘭、澳洲就僅限父母等指定群組。他表示僱主有權審批，亦可反對，而香港則應該開始接受彈性工作制度。此外，林振昇認為要聯繫各界並設立彈性工作委員會，促進社會大眾認識彈性工作，探討方向及提供意見。他表示媽媽當子女上學後，其實就可以立即上班，但想下午放工並照顧子女，反問為何不能提供方便。

林琳：公務員應先行先試彈性工作制

民建聯立法會議員林琳稱，部份人在家照顧小朋友，但都不想與社會脫節，同時亦並不想經濟上完全依賴其他家人。她表示長遠而言要考慮為推行彈性工作制度的公司提供扣稅額以作鼓勵，並希望公務員先行先試。

林琳建議公務員先行先試彈性工作制度。（資料圖片/歐嘉樂攝）

選委界立法會議員黃錦輝表示，彈性工作制度其中一個形式是在家辦公，希望推行實體辦公及遙距工作的混合工作模式，引述昨日（18日）特首李家超表示股票市場在惡劣天氣下可以照常開工，故黃認為一般企業遙距處理根本不成問題。

工聯會立法會議員陸頌雄分享藝人黃子華的金句：「做工呢家嘢不在乎天長地久，只在乎有冇得唞」，認為傳神地反映上班族工時長、壓力大的無力感。此外，商界立法會議員嚴剛稱，有必要檢視法例法規，才可以保障勞資權益。

顏汶羽、陳沛良建議提供稅務優惠

民建聯立法會議員李慧琼說，社會變化下不得不考慮新型工作模式，「坦白講有手機，邊個唔係彈性上班？邊個係做8小時？」，期望政府帶頭考慮彈性工作。而民建聯立法會議員顏汶羽則表示，有地區以津貼和稅務回購家居辦公室開支申請扣稅，反觀香港政策工具單一保守，他建議提供稅務優惠和盡快制訂公務員五天工作周。

選委界立法會議員陳沛良亦建議政府可考慮提供稅務優惠，例如馬來西亞就規定，當地僱主可就執行彈性職場政策而招致的開支，申請雙倍稅務回扣，每間企業年度上限約為92.5萬港元，為期連續3年。另外亦可向中小企投放更多資源，去改善設備和基建，減低因安排彈性工作而額外增加配套與人力開支。

顏汶羽、陳沛良建議，向提供彈性工作制度的公司提供稅務優惠。（資料圖片）

新思維立法會議員狄志遠提到長者再就業制度，指日本和新加坡的僱主，在員工到達退休年齡時，可按雙方協定的條款重新僱用他們，對紓緩人手短缺很有幫助。

李鎮強：彈性工作制應由市場自行實施

自由黨選委界立法會議員李鎮強稱，不少企業實施彈性工作措施，但如果政府「落水」，額外開支都是由納稅人身上來，變相納稅人補貼私人企業，情況並非理想。他舉例稱，如點心師傅、的士司機都是彈性工作上班，應該由市場主導行為。

經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒亦指，社會上有不適合採用彈性安排的工作，「相信沒有市民認為消防員可以『遙距救火』、餐廳廚師可以『在家出菜』、學校教師可以『彈性教書』」，強調很多工種要現場產出，不能一概而論。