倡迪士尼郵輪落戶香港　梁熙：民建聯樂意提供一切協助

香港正落力增加旅遊項目，提高旅遊質素，民建聯立法會議員梁熙今日（19日）與迪士尼香港管理層會面，討論樂園未來發展方向，更邀請迪士尼郵輪落戶香港。



迪士尼香港管理層向梁熙表示，繼去年第4季創旅客新高後，今年第2季再破紀錄，不論是內地或外國旅客都有顯著增長。

迪士尼郵輪明年新加坡啟航

外國有迪士尼郵輪項目，深受家庭旅客歡迎。梁熙即場向迪士尼管理層提出，既然香港有世界級的郵輪碼頭，可以善用這項基建與迪士尼結合，進一步帶動不同形式的旅客訪港。他表示新加坡明年會有迪士尼郵輪，希望香港迪士尼可以向總公司爭取落戶香港。

迪士尼香港管理層回應說，目前該郵輪只計劃從新加坡開出公開，再返回新加坡港口，未有中途站的安排。而梁熙則表示，民建聯誠意邀請迪士尼郵輪於明年開始設計香港站點，並樂於為迪士尼提供一切的協助。

香港迪士尼樂園今年第2季遊客人數再創新高。（資料圖片/梁鵬威攝）

倡香港迪士尼戶外停車場舉辦音樂會

此外，香港正籌辦更多盛事和表演項目，梁熙指中環海濱臨時表演用地將會發展，用於表演的面積減少，建議迪士尼利用戶外停車場舉辦戶外音樂會，相信若能恆常化，將有利吸引國際歌手和團體來港表演。

梁熙強調，香港迪士尼是一個吸引旅客訪港的重要賣點，社會一定會支持任何有助吸引旅客的發展方向。