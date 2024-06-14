民建聯倡增加歐美直航航班　分析旅客消費模式以評估盛事成效

《香港旅遊業發展藍圖2.0》業界諮詢期今日（14日）結束，民建聯向政府提交意見，建議增加歐美直航航班，並利用大數據分析旅客的消費模式，以評估盛事成效。



歐洲商務客有意來港再往內地

民建聯副主席兼經濟發展事務發言人周浩鼎，早前跟團政府及貿發局團隊出訪歐洲，他表示歐洲商務客都想來香港，並再進入內地城市，因此若有更多直航航班，他們訪港的意欲和密度便可大大增加。周浩鼎建議，除了拓展中東等「一帶一路」地區的航線，香港亦應該加強來往歐洲和北美的直航服務，以助鞏固香港聯通世界角色。

至於本地旅遊，周浩鼎建議善用海濱，例如改善屯門三聖一帶的規劃，設立飲食消閒配套設施，以促進旅遊經濟，創造原區就業。

政府預計今年會有超過5,000萬人次旅客訪港，民建聯立法會議員鄭泳舜建議，局方可以利用大數據，就每項大型盛事，特別是受政府資助的盛事，分析內地及境外旅客、消費模式及金額、留港日數及經濟效益，以評估盛事成效。

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設電影主題園區 及經典電影遊覽路線

政府正與《九龍城寨之圍城》電影公司商討，保留電影物資、藉劇照、道具等用作展覽。鄭泳舜指民建聯建議設立電影主題遊樂園區，集消費、娛樂及沉浸式深度遊於一身。他表示，園區可以展示過去及近期有口碑或獲獎電影的場景、道具、劇照及服裝等，加上餐飲、打卡等元素，吸引旅客觀光消費。

此外，鄭泳舜說香港電影成績不錯，認為可以推出經典電影、電視場地旅遊路線。