工聯會獻計發展旅遊　倡推廣地理奇景　油麻地警署部份開放

工聯會旅遊聯業委員會今日（18日）就旅遊業發展提出意見和建議，就政府正進行的「香港旅遊業發展藍圖2.0」諮詢工作一事，委員會主席林志挺指，香港主要的旅遊設施在這十多年是在原有基礎上修修補補，並無新的亮點。工聯會立法會議員郭偉强又指，政府應讓旅客認識香港獨有的地理奇景，又認為政府應積極優化整合香港的旅遊配套和產業，加大對旅遊業的規劃和投入。



工聯會立法會議員郭偉强表示，政府應增加旅遊配套和宣傳，讓市民和旅客能認識香港獨有的地理奇景，由「桃花源」變旺場景點。（黎婉婷攝）

僅1%訪港旅客曾到訪地質公園

工聯會立法會議員郭偉强指，香港國家地質公園是全球213個聯合國教科文組織世界地質公園其中之一，這是世界級美麗的大自然瑰寶，但只有約1%訪港旅客曾到此遊覽。他認為政府應增加旅遊配套和宣傳，以萬宜水庫為例，可引入環保電動車接載旅客，以電子預約方式控制人數、在景點增設洗手間等設施，讓市民和旅客能認識香港獨有的地理奇景，由「桃花源」變旺場景點。

提議觀塘海濱設大型綜合夜市

在培育具有特色的旅遊產品及項目方面，林志挺指香港主要的旅遊設施在這十多年是在原有基礎上修修補補，並無新的亮點，認為政府應該積極開拓旅遊產品和項目，如將觀塘海濱公園打造成具規模的綜合性夜市，結合觀塘避風塘、啟德郵輪碼頭等，鑄造成為具香港特色的世界級海濱旅遊勝地，讓本地居民有個好去處，也能吸引遊客到訪，有助推動整體經濟發展。

在服務旅客方面，建議旅遊發展局在市區主要旅遊區如旺角新世紀行人天橋、尖沙咀柏麗大道等，在節假日期間開設臨時旅遊諮詢服務點，由業界人員參與服務，讓旅客體驗貼身的旅遊服務。

委員會主席林志挺指，香港主要的旅遊設施在這十多年是在原有基礎上修修補補，並無新的亮點，認為政府應該積極開拓旅遊產品和項目。（黎婉婷攝）

郭偉强：開拓多元化市場 為中東旅客度身訂造配套

在開拓多元化市場方面，郭偉强表示，現時香港在鞏固內地客源時，也要積極開拓其他客源市場。而近來東南亞國家旅客不斷上升，隨着與中東國家的聯繫日漸緊密，可以預計中東旅客會不斷增加，但中東國家的語言或生活習慣都和香港差別大，香港要為中東旅客度身訂造做準備，培訓懂相關語言的導遊。由於旅客因宗教原因對飲食、語言等都有特別要求，希望政府可以做相關配套，「搵啱門路」，跟足宗教要求來認證，如清真食品等。

委員會副主席梁芳遠表示，業界有很多聲音希望發展中東市場，但擔心不夠導遊，可能要引入外勞，或加強香港英文導遊對阿拉伯的認知。她認為政府是可以及時開展的，又說：「內地已經在吸納市場，我們不應慢幾拍。」

委員會副主席梁芳遠表示，「內地已經在吸納市場，我們不應慢幾拍。」（黎婉婷攝）

AI技術推動智慧旅遊 需政府力量

在推動智慧旅遊方面，梁芳遠表示現時AI技術已漸漸被應用到各領域，一些大型的旅遊平台已在利用AI技術，為旅客提供個性化的服務，政府應進一步提高資訊透明度及整合現有資訊。她舉例，如旅客進入香港後，自動就有資訊歡迎他們到來，並推送最新盛事資訊或最新的景點門票、酒店住宿等優惠，並可以隨時進行AI智慧旅遊諮詢。另外，熱門遊客區亦要增加指示牌及電子洗手間位置導引地圖，令旅客在港逗留時能切身感受到便利。林志挺表示，香港的旅行社大多數是中小企，難以獨力做智慧科技，需靠政府的力量，望政府認真考慮。

在提升旅遊業服務質素方面，委員會副主席蔡宗建表示，委員會支持政府開展「好客之道」運動，認為有助提升香港服務業品質。又認為要加強旅遊相關培訓工作，吸引新人入行，培養旅遊業人才，如現行中學選修旅遊科的學生，應增添實用技巧訓練，有助學生畢業後可以直接考取導遊牌、領隊牌，為業界增添新血。

委員會副主席蔡宗建表示，要加強旅遊相關培訓工作，吸引新人入行，培養旅遊業人才。（黎婉婷攝）

開發端午節人物故事和紀念品 中秋辦維港海上燈會

梁芳遠表示，香港要以文與旅，做香港特有的東西，依照每個節日的獨特文化內涵，結合創新的表現形式，以此吸引遊客。如應進一步將端午龍舟文化發揚光大，端午節相關的歷史人物故事，應節美食、紀念品等都要加大開發。或中秋時利用維港舉辦海上燈會，打造成一個時間長，每年都會有的盛事，讓旅客可以專程買機票來參與，又説：「政府唔好得個講字，唔好只有雷聲，冇雨落。」

林志挺表示，要整合好社區資源，才能打造「無處不旅遊」的新亮點。如油麻地警署已成旅客的熱門打卡點，但多數只在門口打卡，他建議油麻地警署可以開放部份地方，並售賣警隊紀念品等，或將山頂的警隊博物館遷移到油麻地警署。又如在油麻地果欄加設水果博物館，設水果自助吧，讓旅客即時品嚐到新鮮水果。又建議美化果欄附近街道樓宇，與景點相配合及串聯起來，形成規模效應。他指高鐵開通後，香港人就愈走就愈遠，希望兩地旅客的往來是雙向的，香港也能吸引外地旅客。

被問及這些建議有否設定短中期的目標，林志挺回應指要做的話一兩年內一定會見成效，很多基建和項目政府早有研究，只是沒有實行和欠缺決心。