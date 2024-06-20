照顧者｜倡個案經理跟進照顧者服務　林素蔚冀由陳國基統籌政策

立法會推動照顧者為本政策小組委員會今（20日）與民政事務署、醫務衛生局以及勞工及福利局會面，提出一系列的高危照顧者支援策略，包括及早識別、個案經理管理模式和優化空間等，委員稱回應正面。委員會副主席、A4聯盟林素蔚說已就倡議去信政務司司長陳國基，期望由司長統籌制訂全港性照顧者支援政策，再由其他部門推展。



照顧者需要或涉及多個部門 有機會跨局處理

現時醫管局的個案管理計劃，每名病人會由一個指定的個案經理跟進病人護理，個案經理會與病人建立緊密的服務關係，按病人的需要和風險狀況制訂個別的護理計劃，同時會監察病人的康復進展，當病人有精神病復發的跡象，會迅速安排病人接受治療。

林素蔚建議建立以三局協作為核心的個案經理服務協調機制，個案經理可以是社工或護士，而地區的關愛隊識別到個案轉界去社署單位，個案經理作為守門人，評估個案再轉界去不同部門。她指，個案經理需要局方統籌，可能牽涉到房署等事宜，有機會跨多個局，促政府成立跨部門小組處理。林素蔚又引述勞褔局回覆指現時的服務比較專門，多方面都未能做到個案經理需要的通才，另外個案數據能否跨門使用，涉及私隱問題，局方會適時考慮獲得病人同意。

狄志遠。（陳葦慈攝）

倡增加照顧者支援中心 設下照顧者官方定義

委員會委員、新思維狄志遠提出，採用簡易評估和建立高危照顧者名冊等識別高危照顧者的工具，讓及早識別工作更有系統。另外他建議優化公共空間例如圖書館，翻新和升級現有公共設施和改善無障礙設施。林素蔚說每區都有空置物業，建議將這些地方轉型成照顧者支援中心，亦期望中心有專業人士提供協助。

同為委員的江玉歡說，要站高一點思考，提出長遠的政策包括設下照顧者定義，指現時政府對照顧者的定義仍然不夠清晰，影響制定政策。她又提到，澳洲設有網站一站式提供諮詢和支援，韓國每兩年會為市民做精神健康檢查等，香港可以參考。