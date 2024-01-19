調查指市民對未來財政狀況悲觀　周浩鼎：或因未全面掌握經濟數據

民建聯調查發現，市民對未來個人財政狀況較半年前的悲觀，副主席周浩鼎指，事實上有多項數據顯示本港經濟，在環球經濟疲弱情況下，仍有令人鼓舞的表現，不能排除因為市民未能全面掌握現時本港整體經濟數據，導致過份悲觀。



民建聯周浩鼎、陳學鋒發表調查，顯示市民對經濟前景轉趨悲觀。（李宇婷攝）

民建聯委託調查機構，在2023年12月11日至12月19日電話訪問802名18歲以上香港市民，調查每半年一次。

結果發現，對未來一年個人財政狀況的展望表示「轉好」的受訪者，由上次的25%大跌至14.7%，表示「轉差」的則由上次24%上升至26.6%。市民過去一年的個人財政狀況「轉好」的比重下跌約一半，由9.9%跌至只有4.5%，而表示「轉差」的則同樣下跌由上次38.4%下降至33.2%。民建聯表示，情況反映本港經濟正在復甦，只不過未及預期理想。

周浩鼎說上一次調查，香港市民在疫情通關後對於本港經濟期望較大，惟去年本港經濟復甦力度未有預期大，因此構成市民心中的期望落差；事實上，本港在疫情後通關以來，有多項數據顯示本港經濟，在環球經濟疲弱情況下，其實有令人鼓舞的表現。他舉例指，去年全年約有3,400萬人次旅客訪港，回復至疫情前五成半的水平，根據政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，今年10月至12月經季節性調整的失業率為2.9%，本港就業情況良好。

指外資企業仍加大投資 市民或專注樓價等

他續指，公眾對外資企業在香港擴張的情況未必一定認知，例如美國速遞物流公司UPS在香港的機場投入資源，擴大他們的物流基地，英國的阿斯利康藥廠在香港將成立研發基地等，種種數據可以顯示出香港疫後經濟復甦情況其實不如坊間悲觀。至於市民情緒較不樂觀，有機會是市民未必有留意宏觀經濟數據，比較直接受到其他經濟狀況數據影響，例如房屋價格調整等消息。

阿斯利康在香港設立研發中心。（阿斯利康圖片）

市民對經濟前景感悲觀 陳學鋒倡社會改造營商思維

對於未來一年的香港經濟前景，持正面看法的受訪者比重，由上次高位42.8%跌至25.5%，而持負面看法的受訪者亦由上次約28.2%上升至46.5%。至於對香港未來5年的長遠經濟前景，受訪者看法亦出現類似轉變，持正面看法由上次過去高位32.6%下降至30%，持負面看法的比率，由上次近24.7%升至35.5%，反映市民對短期或長遠整體經濟前景感悲觀。

副主席陳學鋒認為，疫情過後全球以及香港經濟都面對着轉型，包括消費模式轉變由傳統零售轉變成網購，以及旅遊模式轉變，例如元旦日深圳旅客「不過夜」，以往團體旅遊購物轉變成個人「深度遊」等。他建議，特區政府應該提振市民對於本港經濟狀況的信心，同時社會各界應該針對疫後整體經濟模式轉變，改造營商思維，迎合市場環境，發揮應變能力及精神，加速推動本港經濟發展再創高峰。