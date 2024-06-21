財委會6230萬設實時交通燈調節系統　按人流車流延長綠燈時間

立法會財務委員會今日（21日）審議多個項目，其中包括通過以6,230.4萬元在50個路口設置「實時交通燈號調節系統」，令交通燈「綠燈」時長更有彈性，以切合人流和車流需要。



財會亦通過約3.13億元的新承擔額，用以提升運輸署車輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統的基本設施及應用系統。選委界立法會議員蘇長荣促政府交代招標在價錢及用戶使用體驗的比例，又稱系統投入使用要5年時間，促局方壓縮。



運輸署「東涌實時交通燈號調節系統」

「實時交通燈號調節系統」計劃會在50個合適的獨立燈控路口加設感應器及附屬設備，以人工智能分析感應器所收集的實時車流及人流影像及數據，指示交通燈控制器發出指令，以控制交通燈號。運輸署表示，計劃可更全面掌握實時交通情況，實施實時交通燈號調節及協助日後的運輸規劃。

林健鋒：咁李嘉誠過馬路咪慳多好多錢？

經民聯立法會議員林健鋒質疑計劃中「每年因節省行車時間而轉化得出的效益約為每個路口53萬元」，他詢問此數據是如何得來，並稱「咁李嘉誠過馬路咪慳多好多錢？」又稱「建議你哋去財爺嘅辦公室個度做」，「你哋咁嘅數據計算出嚟，政府可能一兩年就冇財赤了」。運輸及房屋局副秘書長麥震宇回應指，該減省不是政府開支，而是社會開支，他假設行人過一個路口時，會計算行人等交通燈會花費多少社會成本，然後用一些之前交通調查有的數據去計算，所以是從市民的角度來說的。

實時交通燈號調節系統展示，當有人走近馬路時，系統知道有人等待過馬路，「拍手制」便自動着燈，安排適當時間轉綠燈（資料圖片/鄭嘉惠攝）

選擇50個路口因附近有學校等設施 人流短時間變化大

多名議員關注該50個路口的是如何選擇出來的，麥震宇回應指，選擇這些路口會有較顯著效果，因為不同方向的車流及人流在短時間內容易出現較大及不規則的變化，譬如那裡可能有學校、商場或大型的設施，如演唱會散場，它的人流、車流會突然增多，而路口整體仍然有剩餘的通行能力，令系統可以靈活分配這些時間，故這些路口設置系統，會帶來較大交通裨益。

立法會議員陳凱欣關注人工智能如何分清老人家、動物例如猴子的步速，運輸署助理署長何偉基回應指，是否長者並不重要，行人的行速更重要，主要考慮是行人能否順利過路，以此檢查行人的情況。就猴子方面，人工智能可以學習路面不同情況，包括有猴子。

運輸署：標書的70%佔比是技術評分 新系統可查詢違例駕駛記分情況

在討論提升運輸署車輛牌照及駕駛執照電腦系統時，蘇長荣質疑，系統會否與「智方便」連接，達到「一網通辦」才最為關鍵。此外，他促政府交代招標在價錢及用戶使用體驗的比例，又稱系統投入使用要5年時間，促局方壓縮。

運輸署署長李頌恩表示，整個系統提升比較複雜，都要足夠時間作系統發展，但前期工作都需要18個月，已經壓縮到16個月，整體工作約56個月。運輸署助理署長(行政及牌照)郭惠英表示，未來有查詢數據庫，部門有需要可以索取資料，會配合「一網通辦」，招標都會着重技術，招標的70%佔比是技術評分。

另外，民建聯立法會議員陳學鋒表示，現時車主扣分要向警方索取才知道扣分情況，新系統是否可以自行查閱。李頌恩表示，扣分資訊方面，持證人可以自己上網查詢扣分情況。

新民黨立法會議員容海恩問能否縮減人手以減省開支，李頌恩指第五代系統要有臨時支援，未來升級第六代系統就沒有這需要，因此要能減省這方面人手，但目前第五代維護和營運的人員將會過渡去第六代做維護工作，因此實質人手開支增長為900多萬元。

投下反對票的狄志遠（盧翊銘攝）

通過開設海關助理關長 狄志遠投反對票

此外，立法會通過開設1個海關助理關長有時限編外職位，以支援擔任世界海關組織亞太區副主席(2024-2026年度)的額外工作。新思維立法會議員狄志遠投下反對票。