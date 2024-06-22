李家超兩週年｜稱商舖開業比結業多市場轉型　10間結業但16間開業

今屆政府上任兩周年，特首李家超接受多間傳媒訪問指，本港經濟由他上任時的負增長到現時走向正增長，勢頭平穩發展。他續指，政府未來會集中投資及消費，「搞起人氣」刺激消費，又指商舖開業數目比結業多，反映市場開始轉型，建議各行業及早部署和求變。



李家超指，本港經濟由他上任時的負增長到現時走向正增長，勢頭平穩發展。（資料圖片）

特首李家超接受訪問時表示，預期今年本港經濟有2.5%至3.5%正增長，政府會重點集中投資及消費，增強競爭力，「盡量搞起人氣」，舉辦不同活動，希望人流多的地方，配合不同消費，如餐飲、零售等，又會加大力度令旅客來港。

李家超稱本港經濟轉型期 籲各行業及早部署轉變

他指，本港正面對經濟轉型期，各行業要及早認知及求變，「你開一間食肆，有客人坐晒我啲檯，先將優質嘅菜式推出嚟，先將貴賓房嘅最低消費提升，你一定係咁樣經歷。你提升晒所有嘢，原來我無客嘅，咁係無實質作用。但過程入面，大家早知道，我哋轉型係咁，早啲部署，咁咪將我需要適應期縮短，更加快轉變到。」

他強調，政府會持續刺激經濟，相信在一國兩制的獨特優勢下，本港可從國家發展政策中取得正面幫助。（資料圖片）

稱港人北上消費正常 與內地城市互補 勿浪費精力競爭

被問到街舖空置率較疫情前高，李家超表示，從數據反映，開業的商舖較結業的多，顯示市場上有行業開始轉型，部分經營模式可能不太適合，卻會有一些新嘗試、新方法加入市場，「一定會見到某啲行業可能唔做，而有啲行業加番落去。數字上話畀我聽，10間唔做，有16間開番嘅，講出嚟要令大家有信心。」

他強調，政府會持續刺激經濟，相信在一國兩制的獨特優勢下，本港可從國家發展政策中取得正面幫助，不過同時亦要作出貢獻，達到協同效應。

對於港人北上消費，李家超認為是正常趨勢，亦會繼續，強調香港有國家優勢配合，只要與大灣區城市聯成一線，不要浪費精力競爭，而是互補優勢，達至雙贏局面。