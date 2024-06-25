機場電腦故障｜李家超：事故不應發生　必須改善後備系統銜接

香港國際機場周日（23日）電腦顯示系統故障，要改用手寫白板方式通報航班資料。行政長官李家超今天（25日）表示，事故不應該發生，已要求機管局審視應變措施，以及提升不同系統啟動的應對能力，表明「後備系統銜接必須改善」，機管局將就事故原因提供詳細調查報告。



機場電腦6月23日一早發生故障，至下午近4時才初步修復，電子屏幕可顯示兩三小時後啟航航班登機閘口。（黃浩謙攝）

機場電腦6月23日一早發生故障，至下午近4時才初步修復，電子屏幕可顯示兩三小時後啟航航班登機閘口。（黃浩謙攝）

李家超：機場電腦故障不應發生 必須改善後備系統銜接

機場星期日（23日）發生電腦故障，航班顯示系統受影響，要以手寫白板方式通報航班資料。有機管局董事會成員透露，後備系統與原有系統的銜接出現問題，未能發揮後備作用，導致旅客要透過白板或前往櫃台查詢航班資料。

李家超今天（25日）早上出席行政會議前見記者，被問到會否對事件感失望，他說非常關注事故，直言「唔應該發生嘅」，香港作為航空樞紐，每日處理的航班數目以千計，影響的旅客數目非常大，必須要改善，運流局在事故發生後，已約見機管局管理人員表達關注。

他說，目前發現系統本身出現問題，「後備系統銜接必須改善」，已要求機管局盡快就事故原因作詳細調查報告，報告除針對事故原因，亦要有應變措施，香港必須防止類似事情的發生。

+ 4

要求運流局和機管局審視系統 提升應對能力

至於事件中會否涉及機件硬件老化，未來有何計劃，李家超說已要求運流局和機管局全盤審視系統的設置，尤其是後備系統的配置，提升不同系統啟動的應對能力，和檢視各方面的風險管理，特別是機埸三跑的系統將會啟用，必須確保整套系統的融合性和配對性，強調機場是香港重要的競爭力，必須做到世界水平一流的服務，會要求機管局詳細調查，防同類事件發生。