機場電腦故障｜1998年啟用遇同類事故　沒啟動後備系統　終釀混亂

香港國際機場昨日（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響，至今早才全面恢復正常。



事實上，香港機場早在1998年啟用初期，亦曾出現過類似事故，當時航班資訊顯示系統失靈，所有機場使用者、乘客和機場營運商所得的航班資料，既不準確，又不完整。在調查報告中提及，航班資訊設有後備系統，聲稱可於45分鐘內啟用及運作，惟只具備有限的功能，因此當年沒有啟用。



《香港01》正向機管局查詢，啟用後備系統的方案、後備系統的功能、負責維持運作的承辦商及在1999年後有否再增強該後備系統的工程等，正候回覆。



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1998年啟用初期 航班資訊顯示失靈 成立調查委員會

赤鱲角機場在1998年7月6日啟用初期，曾出現大混亂，據新機場調查委員會及立法會專責委員會文件顯示，機場啟用當日出現混亂，涉嫌的肇因主要有兩個，其一是航班資料顯示系統失靈，其二是空運貨站的貨物處理系統運作停頓。

報告指出，當日所有機場使用者、乘客和機場營運商所得的航班資料，既不準確亦不完整。由於難以知道航機將何時抵港，和會在何處停泊，以致影響停機坪服務營辦商的運作，在為飛機及旅客提供的服務以及卸下行李和貨物的工作均受到阻延。

接機大堂則豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。（黃浩謙攝）

文件披露：由常設系統切換至後備系統不超過45分鐘

綜合報告顯示，在籌備啟用機場前，已意識到後備系統的重要性，當時機管局管理層曾表示，當有需要轉用後備航班資料顯示系統，由常設系統切換至後備系統需時不超過45分鐘，而系統切換期間，液晶體顯示板和顯示器的資料雖會過時，但可用公共廣播系統發布最新的資料作補救。有需要時，也可使用白板和加派人手，在出現問題的區段為旅客提供指示。

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若主系統不能運作超過3小時 才考慮轉後備

不過，在事發後調查委員會才發現，當年機管局高層決定重新啟動航班資料顯示系統，而非啟動後備航班，而根據後備航班資料顯示系統的運作程序 ，只會在已確定航班資料顯示系統會的主系統會不能運作超過3小時，才會考慮由航班資料顯示系統的主系統轉換至後備系統，加上由於時間及資源所限，該後備系統只具備有限的功能。至於當時應變計劃雖有提到可以用白板取替，惟白板數量不足，為旅客造成不便。

報告斥當年機管局高層「過於自信」

調查報告指出，當時發展航班資料顯示系統的工作出現延誤，令軟件開發時間和測試時間以至操作培訓時間，全部被迫縮短，令到不能確保航班資料顯示系統可以平穩運作。此外，操作人員缺乏培訓，也是另一項重要因素。

新機場調查委員會報告又斥，機管局高層管理人員對於自己的能力過於自信，兼且因太忙碌而沒有客觀地研究箇中涉及的風險，因此向機策會作出了新機場會準備就緒的保證。

機管局當年解僱IT主管及總監

據報告所指，當時機管局的航班資料顯示系統總承辦商為英國通用電器香港有限公司 ( 英國通用 )，合約編號為 C381。該公司有兩個分包商分別為負責供應系統硬件及開發有關軟件的Electronic Data Systems Limited (EDS) 及負責提供液晶體顯示板的EEV Limited (EEV)；而行李處理系統的總承辦商是太古機電有限公司（太古機電 )，合約編號為 C360。

機場管理局專責小組事後研究過去三份機場調查報告後，決定即時解僱資訊科技部門主管陳達志及機場管理總監韓義德作為處分，並向機電工程項目經理徐景祥發出書面警告。機管局其後在立法會回應議員提問時指，事件反映航班資料顯示系統現有的後備系統需予增強為一個有效的後備系統，目標在1999年6月完成增強該後備系統的工程。