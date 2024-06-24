機場電腦故障｜去年壞登機系統　一年後壞航班顯示　遺下多個疑問

機場昨日（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響，除了航班電子顯示屏全變「黑屏」，連行李認領處螢幕同樣大部份「全黑」，直至今日（24日）早上6時許，機管局公布，所有航班資料顯示屏正常運作，即由故障到完全恢復用上約24小時。



雖然現時已回復正常運作，但仍留下多個疑團，後備系統何時啟用，是否有正常運作？為何啟後用仍然要用「土炮」人手資訊？去年3月電腦故障後，有否任何系統強化，為何再有電腦故障發生？



《香港01》歸納機管局說法、立法會議員及專家意見。並就部份謎團向機管局查詢。



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香港新方向立法會議員張欣宇發言（資料圖片/黃浩謙攝）

疑問一，電腦系統故障後，是否成功啟動後備系統？



機管局機場運行執行總監姚兆聰昨日表示，上午7時發現系統異常後，已立即啟動後備系統。

機管局董事、立法會議員陳仲尼表示，據機管局匯報，事故後已立即啟動後備系統，惟未能立即取代原有功能，未能做到「無縫交接」及全面發揮運作。

香港新方向張欣宇表示，據他了解，機管局曾嘗試重啟系統但無果，亦未能即時啟動後備系統，至較後時間才能運作。

機管局董事、立法會議員陳仲尼。（李宇婷攝）

疑問二，為何啟動後備系統後，仍然要人手寫航班資訊？



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，昨日得悉機管局「諗住恢復得到」，但後來發現未能短期內恢復，臨時用「土炮」方式展示資訊。

他又指，當機管局啟用後備系統時，始發現格式與原系統不同，甚至無法投射至航班顯示屏，「如果唔同格式又唔可以投射去大屏幕正常用，只能夠叫做將裏面系統接駁出嚟，所以我認為唔算係正式後備系統」。

他表示，機管局後備系統，是每部分都有備用，不是一個整體的大型後備系統，認為後備系統需要落更多功夫。

接機大堂則豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。（黃浩謙攝）

疑問三，即使最終成功啟動後備系統，為何仍然有混亂？



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，機管局雖有緊急應變系統，應已「Hot Standby」，但未及原有系統的八、九成功能，形容表現「強差人意」，建議機管局加裝一套與現行系統無異的後備系統。

陳仲尼表示，機管局在昨日中午12時已掌握事件，經專家和風險評估，認為繼續用後備系統較可行，待入夜修復原本系統，避免太大調動會影響其他系統。

據《香港01》觀察，航班顯示屏在中午12時「黑屏」，只顯示一個臨時資訊版面，即機管局所指的後備系統。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片/夏家朗攝）

▼2023年3月機場測試電腦系統故障 旅客未能登機▼



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疑問四，機管局去年3月測試登機電腦系統，啟用後備系統後故障，事故後有否重新測試後備系統？有否升級系統？



陳仲尼指出，兩次事故涉及系統的部分不同；張欣宇亦表示，雖然兩個事故種類和性質有分別，但連番故障始終都會係令外界對香港機場信心受損，因此認為機管局更需要用公開透明方式，清楚解釋事件，尤其是應對措施是否得當，是否完全符合相關既定流程，以及清晰講明未來改善方案。

陳恒鑌表示，去年事故後，機管局代表有清楚交代事故原因，曾表明會檢視、了解航班系統能否再改良。他續指，今次事故看到真正需要後備系統時，「似乎未必好理想」，「當個系統有事起上嚟，唔能夠淨係單一依賴一個系統」。

《香港01》正向機管局查詢上次事故後的跟進。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

疑問五，電腦故障後，轉換後備系統出錯的可能性？



方保僑估計，今次事故，有機會是系統維護，或更新數據庫時觸發，令到資訊無法送上屏幕及手機，一些依靠機管局數字的航班追蹤程式，都未能運作，他建議，機管局將來需要研究，是否設置一個「真正後備系統」，於後台同步運行，當出事故可即時取代。

疑問六，航班電腦複雜，出現故障是否要需時啟動後備系統？



陳恒鑌表示，現時港鐵的後備系統，在原系統出現故障時直接涵接，機場若然要使用相關系統，理論上可行；因為港鐵無時無刻都要收取列車訊號，控制誤差；飛機航班則只涉航班編配，並有與世界各地電腦交換資訊，故實際操作並不複雜。