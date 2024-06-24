機場電腦故障｜張欣宇稱據悉後備系統啟用後不果　白板手寫唔理想

機場昨日（23日）早上7時起，航班顯示屏幕出現故障，一度要「白板手寫」航班資料，以及動用「不同格式」展示資料，經歷約九小時屏幕才陸續恢復運作，今早所有航班資料顯示系統回復正常。機管局事後交代指不涉黑客攻擊，會再作詳細調查；運輸及物流局局長林世雄則要求機管局調查事故原因及提交報告。



立法會交通事務委員會委員、香港新方向議員張欣宇受訪時表示，據他了解，顯示屏幕無法重啟時，機管局曾開啟後備系統但不成功，只能安排職員以手寫航班資料，效果不理想。他說，今次事件反映應急方法有改善空間，希望機管局今年內提交調查報告後，可到立法會公開討論。



張欣宇接受《香港01》訪問時指，據他了解，機場本身有一套後備系統，但當時無法啟用，惟不影響機場核心服務下，只好照常運作。（資料圖片 /廖雁雄攝）

未有重啟總機主系統 涉及運作判斷

張欣宇指，昨天已與機管局了解情況，當時只有投影航班資訊的屏幕受影響，機場核心系統仍可運作，實際仍能收到航班資訊。他續指，機管局職員曾經重啟屏幕系統，但未能成功，之後嘗試啟用後備系統仍然不果，最終出現昨日「手寫」情況，以及在屏幕上顯示人手輸入的結果。

他推算，機場堅持這種運作其實涉及斷判問題，因為當機場服務仍可運作，似乎未必需要重啟總機主系統，「睇你會唔會Take呢個Risk（承擔風險），定我都係算，維持運作頂住先，雖然有個錯誤，但仍然係Functional。」他說，以港鐵為例，當鐵路遇上系統故障，往往會等到深夜收車再處理，兩者的經營理念相似。

他再指，大型基建如機場、鐵路等，其實設計理念不會相差太遠，主要會將主系統分拆不同子系統；而關鍵系統則會有「Hot Standby」（替代系統），舉例若A系統故障，都可以即時切換到B系統，轉換時間亦只需數分鐘。「尋日『Hot Standby』 就直程Reboot（重啟）都Reboot唔返；（機管局）權衡完就唔再喺Peak Hour（繁忙時間） Reboot。」

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冀機管局代表到立法會接受質詢交代

張欣宇認為，今次事件最大問題在於觀感，因為當時系統未能運作時，雖有應急方法發放資訊，但白板手寫「做得唔係特別理想」。他指，不論是事先的應變準備不足、資訊呈現方式觀感差，以至行李安排上，只有高級職員可幫助旅客領取行李等，都有改善空間，「印晒有Template（格式），都會比人覺得有章法應對，（做法）值得檢討。」

他續指，今次事件運物局責成機管局提交調查報告有好處，因為事件雖無太大時效性，但已引起社會廣泛迴響，希望今年立法會期內，機管局可提交報告並到立法會接受質詢交代，「所以點解我覺得值得嚟立法會，始終系統有好多，到底邊一部分有、邊一部分無（後備系統），就咁話有無，未必講得咁清楚，所以如果有報告，睇到結構就可以知道問題喺邊，邊條線出現問題，完整報告、公開討論就有呢個好處。」

至於上年３月，雖然機場有發生類似事故，甚至造成機場無法辦理登機，只能改為人手處理；但張欣宇認為種類和性質有別，惟連番故障始終令外界對香港機場信心受損，機管局有需要公開透明清楚解釋事件，「尤其應對措施是否得當，是否完全符合相關既定流程，以及清晰講明未來改善方案。」