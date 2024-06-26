梁美芬質疑缺人手應付回流醫病　盧寵茂：無統計、移居外地難定義

香港公立醫院人手緊絀。經民聯立法會議員梁美芬今日（26日）在立法會會議上提出質詢，稱長年定居海外的香港居民「回流醫病」持續多時，不少人患有癌症等重病，質疑公立醫院是否有足夠人手應付。



醫務衞生局局長盧寵茂稱，現時公立醫院沒有規定使用者必須長期居住香港，局方沒有就香港定居人士使用公營醫療服務作統計。他表示在2023/24年，醫管局醫生較去年增加260人；醫管局醫生在2023/24年的離職率為5.2%，較2021/22年的8.1%有回落。此外，政府正探討引入合資格非本地培訓輔助醫護人員，會盡快向立法會提出修例建議。



盧寵茂：香港都有不同國籍人士持有香港身份證

梁美芬在會上表示，醫管局應該未雨綢繆，統計海外回流的居民診症情況。盧寵茂稱，首先要定義何為移居外地，皆因現時部分人仍持有香港身份證但並非在港，如直接取消公立醫院診症資格較為嚴重，而且例如福利政策等都會牽涉居民定義。

本身是醫生的選委界立法會議員林順潮稱，香港居民使用高度補貼的公立醫院服務是理所當然，但部分香港居民是居住在外地的外國公民，質疑局方會否檢討政策。盧寵茂表示，香港都有不同國籍人士取得持有香港身份證，轉換國籍對香港身份證又未必有影響。

黃俊碩（歐嘉樂攝）

盧寵茂：現時有144名非本地培訓醫生在醫管局工作

民建聯會計界立法會議員黃俊碩促局方交代，2022年4月29日至今，有多少非本地培訓醫生在港執業。盧寵茂回應指，截至本年5月31日，有92名非本地培訓醫生在香港有限度註冊，並有52人經特別註冊來港，預計本年可以有250名非本地培訓醫生加入醫管局。