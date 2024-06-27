工聯會建議直接向內地潔淨能源發電設備買電

工聯會於今日（27日）就香港電力市場發展藍圖研究召開記者會，倡「突破思維、平抑電價」，令市民可以享受到安全、穩定、價格合理和綠色的電力供應，提出建議並有三項目標，分別是減輕基層市民電費負擔、減低碳排放，以及完善兩電《管制計劃協議》，當中包括直接向內地潔淨能源設備買電。



6月27日，工聯會發表電力市場發展建議。（黎婉婷攝）

香港電費波幅較穗深澳門都大

工聯會立法會議員陸頌雄指，比較過去五年廣州、深圳、澳門、香港（中電及港燈）的電費升幅，明顯香港加幅最高，而且波幅較大。反觀鄰近的澳門，從內地輸電比率佔澳門供電量約80%，升幅平穩合理，故加快增加輸入內地潔淨能源的比例是無容置疑的。

他表示，本地發電仍然高度依賴化石燃料，而核能和可再生能源發電只佔28%，這種依賴性導致國際能源價格的上升，對本地燃料成本造成影響，建議政府考慮重新分配能源組合，制定時間表，逐步提升非化石能源發電比例至50%。

6月27日，工聯會發表電力市場發展建議，陸頌雄指建議政府考慮重新分配能源組合，增加非石化能源比例。（黎婉婷攝）

倡專線電纜直駁內地潔淨能源設備

工聯會立法會議員梁子穎提出，香港可研究建立一套符合國家標準的綠色能源認證制度，並由內地可能生能源接駁專線，直接連接香港供電。

東區區議員何毅淦指，有企業計劃在珠海擔桿島興建海上風力發電場，如該項目落實，每年可向香港供應1,000兆瓦，大約30億度電，佔香港電力需求約6至7%。

6月27日，工聯會發表電力市場發展建議，何毅淦指，有企業計劃在珠海擔桿島興建海上風力發電場，如落實可向香港供電。（黎婉婷攝）

建議新田科技城由內地直接供電

西貢區區議員黃遠康亦表示，位於將軍澳的海底供電電纜要等到2032年後才投入使用，然而河套區和新田科技城將有大規模創新科技園區，特別是數據中心及超算中心相當耗電，因此建議政府可由內地直接供電，並引入其他供電競爭者於該區投資供電設備。

目前中電及港燈的電網並未聯網，梁子穎表示，有一條舊式電纜由紅磡連接到北角，可研究強化改造，認為可提供整個電網的可靠性和抗災能力。他說若加強兩電電網聯繫，在極端天氣或停電事故發生時可以互補，建議政府和兩電做好規劃與溝通。

陸頌雄說，工聯會會成立「公共事業關注組」，持續監察政府及兩電的表現，促請政府必須以更積極的態度聆聽市民所需，以達至「突破思維，平抑電費」。