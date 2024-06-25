李家超：十分關注中電連串供電故障事故　須找出根源並作改善

中華電力今年發生多次電力驟降事故，最新一宗發生在星期日（23日），導致多區出現電力不穩。行政長官李家超今早（25日）出席行政會議前表明，十分關注中電的連串電力事故，機電工程署已成立專責小組跟進事件，確保中電能找出問題根源，並落實各項改善措施。他多次重申，穩定的電力供應對市民的生活和本港經濟發展至為重要。



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李家超稱，星期日（23日）發生的事故影響九龍新界不同地區的電力穩定，事故對市民生活有影響，初步原因是受極端天氣影響。

他強調，十分關注近期發生的連串電力供應故障事故，雖然初步顯示是受天氣影響，但中電必要找出原因，機電署成立專責小組已要求中電查明原因和制訂改善計劃，亦要求中電檢視供電系統的避雷能力，應對未來數月高頻率暴雷帶來的風險。

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他說中電要找出問題所在，從根本改善，減少未來發生事故的機會，維持香港一直以來引以為傲的穩定電力供應，政府會詳細審視報告，要求中電作出一系列的改善措施，另外系統也要進行健全的維修，並確保不同領域穩定的重要性，亦要加強應變能力，包括應對因電力不穩出現的事故，例如電梯停用等，同時要增加人手處理應變，確保事故時及早審視供電情況，盡快恢復電力供應，減少對市民、企業和經濟發展的負面影響。

李家超反覆重申，必須確保電力供應系統有效運作，他相信中電會認真調查事故原因，並滅少類似事故再發生的機會。

23日凌晨，本港多區出現電力不穩情況，中電事後指當日凌晨時分，連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，疑受不穩定天氣影響，發生電壓驟降事故，中電公布缃推行短中長期措施。機電工程署要求中電在四星期內提交詳細報告外，署方會成立專責小組，跟進中電提出的改善計劃。