內地客免稅額提升額度未及3萬元　李慧琼：已邁出一大步

中央今日（28日）公布，提高自香港、澳門入境的內地旅客，攜帶行李物品之免稅額度，當中包括將現時免稅額度從5,000元人民幣提高至1.2萬元，連同原有的進境口岸免稅店額外3,000元人民幣免稅額，即合共1.5萬元人民幣免税額。全國人大常委李慧琼表示熱烈歡迎，至於免稅額度未有加到她爭取的3萬元，她回應指開放自由行城市來港也是一步步做，本次免稅額已經是非常大的提升水平，形容是「邁出一大步」，未來可按照實際情況再向中央反映。



李慧琼（立法會直播截圖）

本次旅客免稅額提升幅度大 不同意對推動經濟作用微弱

李慧琼表示，政府先後出台不少政策協助香港發展，社會抓住支持並落實「無處不旅遊」，認為要增加自身優勢，讓旅遊配套、香港競爭力不斷提升。至於會否繼續爭取提升至3萬元免稅額，李指中央會有不同政策支持香港，要按實施後實際發展情況再向中央反應。她又支持，海南省的旅客免稅額是按年計算，香港不應直接比較。

有指本次免稅額提升對推動香港經濟力度較為微弱。李慧琼直言不同意，稱疫情之後，兩地雙向奔赴情況普遍，相信免稅額提升可實際帶動經濟增長及零售業發展。不過，她指出政策出台並非等於經濟自動增長，各界都要提升競爭力、吸引力，讓旅客喜歡在港購物才可從政策中受惠。