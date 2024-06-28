提高內地旅客免稅額　林建岳：為香港經濟注入更大動力

中央政府今早（28日）宣布，7月1日起分階段提高自香港和澳門進境居民的免稅額度，由現時5,000元（人民幣‧下同）提高至12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計15,000元。全國政協常委林建岳表示，有關措施不但可以為香港經濟注入更大的動力，刺激內需市場，而且充分體現中央對香港的關顧和支持，進一步提振了各界對香港發展前景的信心。



全國政協常委林建岳。（資料圖片）

林建岳指，今年以來中央接連出台一系列挺港措施，大力支持本港拚經濟謀發展，特區政府以及社會各界應全力落實有關措施，並且做好相關配套，用好中央政策更好地融入國家發展大局，推動香港由治及興。

內地旅客在香港的購物模式現時已出現重大轉變，但相關免稅額多年來卻未有調整，林建岳表示，中央這次調整免稅額既可以為內地旅客來港消費提供更大的方便，亦可以為香港的零售、旅遊及餐飲等行業帶來龐大生意額，為香港內需市場注入了動力和信心。

7月1日起，內地分階段提高自香港和澳門進境居民的免稅額度。（資料圖片/黃浩謙攝）

林建岳認為，中央一直是香港發展最堅實的後盾，香港有求，國家有應，今來以來中央接連出台多項挺港措施，包括放寬更多個人遊城市、優化往來香港至京滬列車安排以及提高赴港澳遊個人免稅額；同時，在深化兩地金融聯通方面，中央亦出台多項挺港政策，為本地經濟注入新的增長動力，充分體現中央對香港全方位的支持。特區政府及各界應用好中央挺港惠港措施，落實「香港無處不旅遊」理念，不斷提升自身的旅遊競爭力，擦亮香港「購物天堂」金字招牌，全力拚經濟謀發展。