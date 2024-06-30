回歸27年｜陳茂波：世界形勢持續轉變　須加速發展創科培育新產業

明天（1日）是香港回歸27周年，財政司司長陳茂波今天（30日）在網誌表示，香港回歸以來持續穩步發展，憑着「一國兩制」的優勢，背靠祖國、聯通世界，一直肩負獨特的角色和功能，在不同的經濟領域持續取得新的發展。展望未來，他相信只要能以「從未來看今天」的視角去籌劃，香港便會更清楚知道方向和定位、如何更好裝備自身，向清晰的目標邁進。



陳茂波表示，2023年香港人均本地生產總值達到50,500美元，位於全球前列。

陳茂波表示，2023年香港人均本地生產總值達到50,500美元，位於全球前列。香港是全世界唯一同時匯聚中國優勢和國際優勢的地方，作為聯通內地和世界的「雙門戶」，功能突出。香港的國際化特色繼續保持，去年境外公司在港設有辦事處以至區域總部的公司，約有9,000間。

他說，隨着基本法23條立法，香港全面築牢維護國家安全的屏障，形容社會和營商環境更見穩定，香港國際金融中心的地位持續鞏固和提升。以證券市場為例，港股市值現時超過32萬億港元，是97年回歸時的10倍，也是我們GDP的11倍。債券市場發展區內領先，在安排亞洲國際債券發行上，過去連續十六年位居亞洲第一。財富管理方面，香港資產管理規模超過30萬億港元，約2,700個單一家族企業辦公室在港營運。

不過，陳茂波說世界形勢持續轉變，各種新的挑戰亦不斷出現，必須加強自身優勢和競爭力，同時透過加速發展創新科技，培育新的產業，人工智能、醫療健康、綠色金融和綠色科技、數字經濟、跨國供應鏈管理等，都是未來需要大力推動的領域。