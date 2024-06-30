陳茂波指外圍「唱衰」香港　但研判樂觀　短期藉盛事「搞旺個場」

財政司司長陳茂波今早（30日）在電台表示，2019年後外圍有不同國家「打壓」、「唱衰」香港，加上隨後有疫情，經濟一直處於穩守局面，總體研判仍然樂觀，認為現時香港在國家支持下，除繼續穩守局面，也是時候「進攻」，要「以發展促安全」。



提及部份媒體對香港報道負面，陳茂波指，大眾要留意當中講者的立場和動機，「留意講嘅人咩立場、喺邊度講」。



他也提到，香港在下半年、以至明年均有很多活動，希望繼續藉着這些盛事「搞旺個場」，為香港帶來人氣及財氣。他又說，歐美人士疫情期間減少來港，對香港或有誤解，宜「請佢咃自己嚟睇」，又指據經驗，當他們再度訪港體驗後對香港均有正面評價。



財政司司長陳茂波。（資料圖片/盧翊銘攝）

財政司司長陳茂波今早（30日）在電台表示，2019年香港經歷社會事件，此後外圍有很多不同國家、主要是西方國家「打壓」、「唱衰」香港，著外國投資者減少在港投資，加上隨後有疫情，經濟一直處於穩守局面。

他認為，現時香港在國家支持下，除了要繼續穩守局面，也是時候「進攻」，要「以發展促安全」。

針對地緣政治格局為金融市場帶來的波動，陳茂波指，香港要有市場監察機制、及應對方案，而政府其實有就不同場景，進行演練。（資料圖片）

指媒體負面報道「留意講嘅人咩立場、喺邊落講」

陳茂波提及，部份媒體對香港報道負面，提醒大眾要留意當中講者的立場和動機，「留意講嘅人咩立場、喺邊落講」，又指不時會聽到香港國際金融中心地位不保的言論，惟客觀數據所反映的並非如此。

他也提到，香港在下半年、以至明年均有很多活動，希望藉著這些盛事「搞旺個場」，為香港帶來人氣及財氣。他又說，歐美人士疫情期間來港，對香港或有誤解，應「請佢咃自己嚟睇」，又指據經驗，當他們再度訪港體驗後對香港均有正面評價。

陳茂波指，香港今年下半年、以至明年均有很多活動，希望藉著這些盛事「搞旺個場」，為香港帶來人氣及財氣。（資料圖片／廖雁雄攝）

針對地緣政治格局為金融市場帶來的波動，陳茂波指，香港要有市場監察機制、及應對方案，而政府其實有就不同場景，進行演練。

他表示，樓市此前有些調整，有人提過對銀行體系帶來衝擊，他表明認為不會，雖則負資產宗數有增加，但數字仍較低，脫供比率也極低，反映市民仍有供款能力。