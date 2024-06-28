陳茂波認盛事經濟屬短期、吸眼球措施　長遠發展重要把手屬創科

財政司司長陳茂波承認，盛事經濟目前來說是最吸眼球、只是短期的鞏固經濟復蘇，帶旺人流、物流措施；香港需要發展新產業，中、長期發展布局，創科會是一個重要的把手。此外，被問及樓市「撤辣」後的升勢上月結束，政府會否再出招救樓市時，他指現時樓市屬平穩狀態，會做好土地供應。



財政司司長陳茂波認盛事經濟是短期、目前最吸眼球的振興經濟措施(鄭子峰攝）

疫後通關，香港的經濟復甦未如預期，政府推動盛事經濟吸引旅客訪港，財政司司長陳茂波承認要振興經濟，多辦盛事只是其中一招。他說︰「盛事經濟這目前來說是最吸眼球的，但可以這樣說，盛事經濟只是短期的，鞏固經濟復蘇，帶旺人流、物流。」他強調，要培育新產業，為中、長期發展布局，為市民和年輕人提供更多好的就業機會選擇，而創科將會是一個重要的把手。

陳茂波指樓價輕微上落很平常（資料圖片）

樓價輕微上落很平常 最重要是健康發展

至於樓市「撤辣」後的升勢上月結束，分析認為高息環境，加上發展商貨尾多，今年樓市或會繼續放緩。政府會否「出招救樓市」？陳茂波指，樓價輕微上落很正常，最重要是樓市保持較健康的發展，換句話說不是大幅上落。政府會持續做土地供應，但造地後不一定馬上推出市場，可以用來作土地儲備。當局會密切留意市場上的樓宇供應，現在和未來供求關係。

多項政府收費陸續上調（資料圖片）

有信心政府財政兩、三年恢復平衡

面對政府千億赤，多項政府收費包括水費、康體設施收費、大學學費等，陸續加價，加價潮會否持續？陳茂波強調，避免加重市民負擔，會繼續節流，有信心兩、三年後，政府財政能恢復平衡。

陳茂波指，本港稍後會舉行多項大型活動，包括金融領袖峰會等，帶來大批旅客，估計本港經濟下半年會好過上半年，但現時無意修訂全年百分之2.5至3.5經濟增長預測。