青年民建聯論壇談機遇　鼓勵港青融入大灣區　說好香港故事

青年民建聯今日（24日）舉辦 「一國兩制下的青年機遇論壇」，港區全國人大代表樓家強、選委界立法會議員吳傑莊等一眾嘉賓以自身經歷，講解「一國兩制」為本港帶來的機遇，鼓勵青年融入大灣區，說好香港故事。



周浩鼎：青年興趣亦是國家所向

民建聯副主席周浩鼎致辭時指，青年機遇並非單指傳統職業，現時青年關注將音樂及體育等自身興趣發展成事業，而國家亦向此方向發展，相信年輕人可到大灣區發揮所長。

香港連繫內地及世界 吳傑莊：青年應善用兩地優勢

樓家強表示，2023年中國經濟增長預計達至5%，惟西方國家仍處於社會經濟不穩的亂象，相信中國將持續健康發展。他又指，香港受益於一國兩制獨特優勢，令國內企業與其他市場無縫對接，讓青年人有無限發展前景，鼓勵青年加入國家大局發展。

吳傑莊則提到，喜記炒蟹經歷兩次社會動盪後經營面臨困境，惟融入大灣區後，利用內地資金，令生意更上一層樓，希望香港青年能善用內地資源。他又提及，內地不容許發展虛擬貨幣，但香港在一國兩制之下可連繫世界，內地青年亦可借助香港發展海外市場，「中國內地做唔到，但係香港可以做」。他強調香港不可只做接線生，而是要做國家的超級加速器。

鼓勵港青「飲頭啖湯」 前往灣區創業就業

香港青年創業家總商會主席謝海發則形容，現時大灣區正如40年前的深圳，鼓勵青年「飲頭啖湯」爭取先機。青年創新發展慈善協會創會會長及主席邵燕寧則稱，香港青年具國際視野，應捉緊大灣區發展機遇，爭取到大灣區實習、創業或就業，並學習科技和創新技能，把握中國產業轉型機遇。