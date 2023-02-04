青年民建聯辦幕僚計劃　陳學鋒幕僚初落區：與街坊行海濱好浪漫

青年民建聯籌辦「我要做幕僚」青民新一代培訓計劃，今日（4日）舉行啟動禮。今次計劃由陳克勤、葛珮帆、陳學鋒、劉國勳及梁熙5名民建聯立法會議員，以師友形式帶領「幕僚」體驗議會工作，每人獲分配5名「幕僚」。



上午見官下午見民 非常忙碌

陳學鋒期望參加者在研究房屋範疇政策時，反映年輕人的聲音，助議員提出更貼地和符合年輕人需求的政策倡議。陳學鋒的「幕僚」賴祖輝指，首日到立法會體驗已非常忙碌，上午先與陳學鋒會晤官員後，下午便要落區處理街坊投訴，又提到有街坊向他們提出意見，「西營盤海濱由頭行到尾」，場面相當浪漫，令他體會到地區工作就是要與市民親身接觸。

劉國勳表示是次師友計劃與過往青民的實習計劃不同，令青年有機會與議員們建立更緊密的關係，有助參加者表達自己的意見和發展多方面的思考能力，在將來發展更成功的事業。梁熙期待未來與更多的青年衝出香港，前往大灣區以至其他地區交流，認識祖國一日千里的發展，希望參加者在參與計劃時除了解議員們所屬的政策範疇外能增強自己的國家觀。

青年民建聯主席施永泰認為計劃能培養青年的愛國愛港和主人翁意識，並期望未來各參加者可以在各自的崗位上貢獻香港和祖國、發揮所長。