再迎大熊貓｜海洋公園：與盈盈、樂樂和市民同賀國慶　意義非凡

港府今日（1日）宣佈，中央政府再度送贈大熊貓予香港，及牠們將於海洋公園定居。海洋公園表示對此感到萬分榮幸，熱切期待與文化體育及旅遊局一起開展相關準備工作，迎接新一對大熊貓蒞臨此一盛事。海洋公園公司主席龐建貽表示，中央再度饋贈的大熊貓，將聯同盈盈和樂樂與市民、訪港旅客一起慶祝中華人民共和國成立75周年，實在意義非凡。



海洋公園：大熊貓是公園最受歡迎的動物大使

海洋公園表示，衷心感謝中央和特區的信任，再次將照顧國寶的重任交託予公園團隊。龐建貽稱，大熊貓佳佳、安安以及盈盈、樂樂分別在1999年及2007年抵港，與香港一起成長，大熊貓一直是海洋公園最受歡迎的動物大使，牠們自1999年起為超過5,500萬來自本地和全球各地、跨越不同世代的訪客人次，帶來無數珍貴的快樂回憶。

海洋公園公司主席龐建貽感謝中央政府和特區政府的信任，再次將照顧國寶大熊貓的重任交託予海洋公園，相信新大熊貓到港定必成為香港年度盛事，為港人增添喜慶。（海洋公園提供）

龐建貽：大熊貓定必為海洋公園增添國際光芒

龐建貽稱，新大熊貓的加入豐富香港的旅遊資源，提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度，海洋公園教育活動陪伴全港孩童和學生成長，大熊貓更是當中不可或缺的一部分。兩位萬眾期待的全新大熊貓動物大使，定必為海洋公園的保育和教育工作增添力量和國際光芒。

海洋公園曾經刷新兩項成績，分別是大熊貓佳佳在人類照顧下全球最長壽的大熊貓，而安安則創下人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓紀錄。公園團隊自1999年起和四川省大熊貓專家合作，包括分享大熊貓的護理知識和科硏數據及作恆常進行交流。

在國家多年來的努力下，野外大熊貓的數量逐漸回升，國際自然保護聯盟（IUCN）也將大熊貓的受威脅等級由「瀕危」下調至「易危」，現時野外大熊貓僅餘少於1,900隻。