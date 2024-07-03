港車北上｜擬推「回港預約制」紓緩珠海口岸塞車　汽車會提一憂慮

上月端午節連三日小長假，港珠澳大橋珠海口岸大塞車，有車主一度要等4小時才能回港。港車北上現時只須預約去程，運輸及物流局雄透露正研究推出「回港預約制」，會盡快推出可行方案確保大橋暢順。



汽車會永遠榮譽會長李耀培向《香港01》表示，若回港須預約，會對司機造成麻煩，「佢有機會想早啲返，例如香港有事，又或者真係要晏啲返，但預約咗就一定要返嚟啦」，建議透過手機APP實時通報塞車情況，讓司機自行選擇是否願意捱塞車返港。



港車北上「回港預約制」早於今年1月，在珠海公路口岸預約系統招標文件上披露。

港車北上「回港預約制」構思早於年初披露

港車北上「回港預約制」早於今年1月，在珠海公路口岸預約系統招標文件上披露，計劃規定港車北上車主周末和假日返港前，須提前3天預約，一日設12個時段，每個時段兩小時，各供1,100架車預約。當時本港運輸及物流局說，會與內地相關部門溝通檢視安排 ，便利用家，有新消息會適時公布，而澳門方面亦指暫未達成共識。

「港車北上」使用情況。（立法會文件截圖）

現時有超過64,000輛車符合資格「港車北上」，大橋的使用量亦屢創新高，當中「港車北上」佔每日大橋車流量約四成。

港車北上｜端午節不少人在社交平台小紅書上指港珠澳大橋珠海口岸大塞車，至少等候4小時才能通關上橋。（截取自小紅書）

港車北上｜端午節不少人在社交平台小紅書上指港珠澳大橋珠海口岸大塞車，至少等候4小時才能通關上橋。（截取自小紅書）

港車北上｜端午節不少人在社交平台小紅書上指港珠澳大橋珠海口岸大塞車，至少等候4小時才能通關上橋。（截取自小紅書）

林世雄：擬推「回港預約制」紓緩口岸塞車

不過，上月端午節連三日小長假，港珠澳大橋珠海口岸大塞車，有車主一度要等4小時才能回港。運輸及物流局今天（3日）回覆立法會書面質詢時透露，正研究推出改善方案，包括「返程預約事宜」，會盡快推出可行方案確保大橋暢順，同時重申大橋管理局正改善珠海口岸設施，包括增加小客車通道提升過關效率、設置即時通關情況資訊發佈系統等。

汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《香港01》訪問時表示，明白「回港預約制」是有效控制出入境的措施，但如果設配額會對司機造成不便。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

汽車會：回港預約配額制麻煩 倡實時公布塞車情況供車主選擇

汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《香港01》訪問時表示，明白「回港預約制」是有效控制出入境的措施，但如果設配額會對司機造成不便，「因為佢有機會想早啲返，例如香港有啲事，又或者真係要晏啲返，但預約咗就一定要返嚟啦」。他說，大橋珠海口岸回港繁忙時段是周日下午4時至晚上10時，不少人周一要上班，「對於一啲車輛想返嚟，你唔俾佢返？車主可能麻煩啲囉。」

李耀培建議透過手機APP實時公布塞車情況，，讓司機自行選擇是否願意捱塞車返港。（圖片來源：視覺中國）

李耀培：推「回港預約制」絕對影響港車北上誘因

李耀培建議透過手機APP實時公布塞車情況，「塞車大家都明嘅，如果塞車都夾硬等，你自己知道啦」，讓司機自行選擇是否願意捱塞車返港，形容推「回港預約制」對港車北上誘因絕對有影響。