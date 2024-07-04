重啟政改？林定國：不是這刻處理，不代表不處理　循序漸進慢慢來

為基本法23條立法的《維護國家安全條例》今年3月已通過，律政司司長林定國被問到下一步會否履行基本法列明的普選目標，他說憲制責任不會不了了之，惟「唔係我哋現屆政府覺得呢刻要處理嘅事情，不代表唔處理」，解釋基本法列明要循序漸進，即慢慢一步步來，過程快慢視乎香港實際情況。



林定國說，市民期望優先發展經濟，基本法列明的普選要按實際情況，以循序漸進的原則處理。（資料圖片）

下一步處理政改？ 林定國：唔係呢刻要處理 唔代表不處理

林定國接受有線新聞訪問時說，市民期望優先發展經濟，基本法列明的普選要按實際情況，以循序漸進的原則處理，「唔係我哋現屆政府覺得呢刻要處理嘅事情，不代表唔處理，但時機係好緊要。法律嘅憲制責任當然唔會走咗啦，但設計時都充分俾咗大嘅彈性。」

他說，循序漸進意指慢慢一步一步來，不是一步到位，「究竟過程個緩急快慢，每步做啲咩、唔做啲咩，咁就要睇返香港實際情況。」

《維護國家安全法》，即《基本法》第23條，於2024年3月23日正式刊憲生效。(資料圖片)

23條立法至今3人被控 林定國：唔係最理想嘅零，但極之少

23條立法至今，至少3人被控煽動意圖罪。林定國說，相信檢控數字只有個位數，「始終個現實係都有好極例外情況之下，仍然有人干犯罪行，都係一個好無奈見到嘅實情。唔係最理想嘅零，但極之少。」他相信當大眾明白國家安全是嚴肅事情，可以引起嚴重後果的罪行，有信心23條達到足夠阻嚇性效果。

至於何時會為23條訂立附屬法例，林定國說一直都有研究，但暫時無計劃立法。