重啟政改｜狄志遠目標明年動議　冀蘊釀討論「無法通過也沒關係」

立法會唯一非建制派、新思維狄志遠考慮明年提出重啟政改議員議案，希望重新兌現競選承諾。曾經表示欠缺政治氣候談政改而「走數」的他向《香港01》表示，23條今年立法後，社會氣氛「合時宜」可以理性談政改，期望有半年時間蘊釀社會討論，惟在建制派主導的議會中要通過重啟政改議案存疑，他坦言「無法通過也沒關係」。



狄志遠。（資料圖片/馮子健攝）

狄志遠：23條立法後 可理性討論政改

狄志遠2021年當選社褔界立法會議員時表示，上任100日內將提出議員議案，動議重啟政改，促政府盡快落實雙普選。「百日承諾」已過，去年他為「走數」解畫時稱，港人對民主訴求淡化，會在適當時候提出議員議案，又說立法會聲音傾斜，欠缺政治氣候，故沒有兌現承諾提出議案，加上當時收到「有關人士」擔心立法會要討論有社會爭議性的議題，希望先讓政府工作。

上任兩年多，狄志遠回望形容是「一件遺憾的事」。他指基本法23條立法後，已完成處理政治敏感議題，加上今屆立法會已「拼經濟、拼發展」多時，是時候可以理性討論政改。

你話你唔做你咪解釋，先做經濟先做發展，（今屆立法會）已「拼經濟、拼發展」多時，係咪大家都應該要討論下先？ 新思維主席狄志遠

冀明年《財政預算案》後始部署重啟政改議案

踏入議會第三年任期，狄志遠說制定今年度工作計劃時，有考慮動議重啟政改，惟目前未是適合契機，因今年上半年要處理23條立法，若下半年提出重啟政改，蘊釀期亦不足夠，因此最大機會是明年，即今屆立法會任期最後一年，希望在明年《財政預算案》後才開始部署，冀先有半年時間讓社會凝聚焦點、蘊釀議題，之後再提出議員議案，提醒社會「雙普選」是中央承諾。

狄志遠：未能通過議案也沒關係

建制派主導的議會，重啟政改議員議案能否通過也成問題，狄志遠說視乎議題內容，「用字要包容些」，不會提出具體重啟政改的條件或標準，認為最低限度把議題先帶上立法會討論，預視屆時很多議員會提出修正案，又或者政府可能會回覆「根據《基本法》要有雙普選，但要先拼經濟再討論」，坦言未能通過議案也沒關係。

狄志遠表示，中央在《基本法》清楚列明特首及立法會最終由普選產生，因此普選是中央對香港人的莊嚴承諾。（資料圖片）

倡「831」方案為起點落實雙普選

即使最終未能通過議案，狄志遠提醒，《基本法》清楚列明特首及立法會最終由普選產生，因此普選是中央對香港人的莊嚴承諾，也是香港人多年的集體訴求，政府有憲制責任創造有利條件，早日落實《基本法》列明的雙普選。他認為，應該以中央及建制派接受的「831」方案為起點落實雙普選，再在達成共識的基礎上，推動民主發展。

對於同樣是憲制責任的《基本法》23條立法「先行一步」，狄志遠形容23條是「硬手段」，政改是希望保障市民權利，希望議員議案能回應港人訴求，改善社會氣氛，亦相信不會引來波動。