重啟政改？李家超：非優先處理事項、立場不變　未來全力發展經濟

本屆政府上任將近2年，行政長官李家超今日（25日）被問到政府會否重啟政改，他說對政改的立埸很清晰、不會變，重申政改不是他優先處理的事項，未來要全方位發展經濟、改善民生，做好香港的優勢，把握國家、國際發展雙機遇。



李家超重申政改非優先處理事項 立場很清晰、不會變

李家超上任時，曾經表明政制改革不是任內優先處理目標，他今天出席行政會議前見記者，被問到《基本法》23條已經完成、房屋政策又有進展，政府會如何處理政制改革？李家超重申對政改的立場，「好清晰講咗畀大家聽，唔會變㗎，（政制改革）唔係我處理嘅優先事項」。

李家超重提本屆政府已完成的工作，包括基本法23條立法，完成特區的憲制責任，亦完善地區治理，未來會全力拼經濟、為民生。他表示，今年經濟增長介乎2.5%-3.5%，本屆政府又撤銷樓市辣招，推出不同措施幫助市民上樓。

未來盡量提振消費 全方位投入發展經濟

展望未來，李家超就要加強香港自身優勢，搶人才、搶企業，提到本港競爭力排名最近提升兩位，要盡量提振消費，引進不同重點企業。

他又說，本港要把握國家、國際雙機遇，爭取國家高速發展帶給香港的機遇，包括十四五規劃、大灣區發展中的機遇，亦要爭取進入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、開拓中東、中亞的市場。扼要而言，要全方位投入發展經濟。

李家超多次表示政改非優先事項

參選特首之初，李家超已被問到是否本屆政府不會提出政改。他當時表示，政改不是優先的選項，要先解決社會所有問題，但社會問題實在很多。而去年發表施政報告後，他接受傳媒訪問時亦指，任內無打算重啟政改。