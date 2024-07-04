見證首屆北大高級公務員公管碩士畢業 楊何蓓茵感觸想當年
撰文：文維廣
出版：更新：
公務員事務局局長楊何蓓茵今日（4日）結束在北京的訪問行程。在北京期間，她昨日見證第一屆北京大學香港高級公務員公共管理碩士課程共14名學員的畢業禮，讓她感觸良多，更回想自己30多年前加入政府的初心：以民為先。
她又透露第三屆16名高級公務員已獲北大錄取，9月會前往北京開展一年的學習生活。
她指，出席第一屆北大高級公務員公共管理碩士課程的畢業典禮，感受甚深。第一，還記得2022年9月底，疫情仍然肆虐，開學典禮在北京舉行，行政長官、她和一眾學員要戴上口罩，只能透過網上實時參與，未能親身到北京參與開學典禮。她特別感謝北大在疫情期間，對14名學員，無論在學習上的指導、衣食住行等方面都悉心照顧，令他們可全心全意投入這趟學習之旅。
她指，昨日所見，一眾學員與北大教授及學者打成一片，印證大家已是一家人，並對有學員形容，在北大畢業後自此多了一個家，北大老師和同學就像「家人」一樣，並不感到意外。
第二，她已很久沒有出席畢業典禮，感觸良多。眼見14名學員精神抖擻，在學習之旅取得的豐碩成果，又結識到不少新知舊雨，令她回想起30多年前加入政府的初心。她指，從事公共服務行列，最開心是在制訂、推動和執行落實政策時，做到以民為先，推動社會進步、帶來良好的改變，得到的滿足感是在其他工作範疇裡無法比擬。她希望，第一屆畢業生及第二屆學員共30多人，可以秉持加入政府的初心，盡忠竭誠為民服務，成為「好樣的」公務員！