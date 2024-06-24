工會指公務員劃一加薪3%打擊士氣　楊何蓓茵籲市民議員勿吝嗇讚許

公務員今年劃一加薪3%，有公務員團體對加幅表示失望，認為會打擊士氣。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，若政府整體財政狀況可以，經濟有增長，通過加薪肯定公務員工作，確能提振士氣，但她認為，加薪非全部，相信市民及立法會議員的肯定同樣能夠提升公務員士氣，呼籲市民不要吝嗇讚許。



公務員事務局局長楊何蓓茵6月4日公布，行政會議通過高中低級公務員劃一加薪3%的建議。（歐嘉樂攝）

楊何蓓茵接受港台專訪時表示，會透過優化公務員管理，做好賞罰分明，又指年資不是很重要的考慮因素，公務員憑著才幹和潛質可晉升；當局同時簡化機制和程序，處理持續表現欠佳公務員，對於嚴重個案，會著令退休。

楊何蓓茵指會重新審視如何提供公務員牙科福利。（資料圖片/黃浩謙攝）

福利方面，楊何蓓茵重申，局方正研究在大灣區購買牙科服務的可能性，包括買哪類服務、如何傳送病歷和保障質素等。她指公務員到私營牙科診所接受洗牙服務先導計劃獲正面評價，收到邀請的公務員當中，近五成接受安排到私家診所洗牙。由於明年或會有新一批牙科畢業生到政府診所實習，局方會重新審視如何提供公務員牙科福利。過去數年是公務員退休高峰，接下來將緩慢減少，如果要等到退休人數相對少，需要十多年後。目前整體約有兩萬個公務員職位空缺，楊何蓓茵說，警隊空缺率較高，由於有新類型罪案，包括科技罪案，警隊要開多些職位，加上過去數年退休潮，空缺較多。

楊何蓓茵說，當局透過多個途徑招聘公務員，包括聯合不同部門及職系到本地大學舉行招聘日。（資料圖片）

楊何蓓茵又說，當局透過多個途徑招聘公務員，包括聯合不同部門及職系到本地大學舉行招聘日，又到內地高校舉辦港生招聘講座，到過北京、上海、廣州、深圳和廈門，不少港生都表達興趣。對於「港漂」投考公務員，她則稱沒有相關數字統計，強調申請人只要是香港永久居民及資歷符合要求都可投考。但補充說，去年有兩名在內地接受教育、再在本港讀大學的人成為香港永久居民，成功考到政務主任，由獲聘到入職，廣東話已有很大進步，認為他們為做好這份工作而努力。