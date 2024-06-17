加強公務員培訓　楊何蓓茵：安排到內地沉浸式學習體驗士大夫精神

政府更新《公務員守則》，多名議員今日（17日）在立法會一個委員會會議上，關注如何能知道公務員熟知《香港國安法》、認識國家的發展戰略和當局會如何加強意識教育。公務員事務局局長楊何蓓茵回應稱，會持續不斷更新公務員對國安法的認知，又會安排公務員與內地官員交流，感受內地官員全程投入的態度，體驗士大夫精神，透過沉浸式的學習來加強心態培養。



政府指會安排公務員到內地交流，體驗士大夫精神(公務員事務局提供)

立法會公務員事務委員會今日討論更新版《公務員守則》的宣傳、培訓和落實工作，工聯會議員黃國關注如何知道公務員熟知國安法，認識到國家的發展戰略。楊何蓓茵回應指，就公務員對國安法知識的認知上，政府有持續做培訓並會不斷更新，公務員學院也會透過網上學習讓他們了解更多，持續學習國家安全等相關議題。公務員維護國家安全是公職的一部分，高級專業人員要掌握如何在「一國兩制」下發揮兩制優勢，會進行關於國家發展的培訓，又到深圳交流，同時期望大灣區的公務員來港交流，稍後會將交流計劃推展到其他內地城市，讓公務員可有一定的理解和學習機會，以維繫公務員團隊對國家發展的理解。

楊何蓓茵：感受內地官員全程投入 體驗士大夫精神

民建聯立法會議員林琳關注政府會如何加強意識教育，評估的模式及公務員學院會否適時調整培訓內容。楊何蓓茵回應指，會以通告形式來頒布新版本，並要求部門每隔六個月傳閱一次，以更新記憶和明白其重要性。又會分發小文具，其中有二維碼來檢閱新版本。評估方面，在公務員考職報告已有工作表現、熱心、擔當等評分。公務員學院會設立如團體協作等工作坊，讓公務員「以同一個政府的精神」來解決問題，通過軟性方式來加強團隊信念。她又稱，讓安排公務員與內地官員交流，感受內地官員全程投入的態度，體驗士大夫的精神，透過沉浸式的學習加強心態培養。

楊何蓓茵（立法會直播截圖）

公務員在保密工作上要自行拿捏尺度

勞聯立法會議員周小松表示，保密原則方面，低級公務員未必熟知政府內部保安規例，希望對他們做更多相關培訓，也關注有否準則判定公務員如何讓人聯想公職身分。楊何蓓茵回應說，低級公務員接觸國家機密的情況是極少的，但會對他們作提醒，部門也會因應情況做培訓。至於聯想公職方面，她稱公務員自己拿捏尺度，尤其是高級公務員，他們在社會上較為廣為人知，容易讓人聯想到其職位。

工聯會立法會議員梁子穎表示，新版本的公務員守則是否適用於資助機構員工，楊何蓓茵回應指，新版本守則亦適用於資助機構，相關員工雖然不是公務員未能直接套用，但他們亦應有以民為本，堅守法治等價值。

選委界立法會議員蘇長荣提出，以考試來檢驗公務員培訓的效果，楊何蓓茵回應稱，政府會對公務員有信念植根的培養，亦有內地國家事務研習課程等，表示公務員的心態、個人的品格、態度等元素難作考核，會通過日常表現、行為來檢驗成果。